PANAMEÑOS VERÁN ACCIÓN

Este jueves 27 de marzo inicia la temporada de las Grandes Ligas y hay altas expectativas sobre el desempeño de los jugadores panameños en la carpa grande.

Los Dodgers y los Cachorros abrieron la temporada en Tokio, Japón, los otros 26 equipos lo harán este jueves 27 y viernes 28 de marzo.

El campeonato también contará con un "fin de semana de rivalidad" en mayo, donde los principales adversarios interligas aumentarán su número de partidos de cuatro a seis.

Los panameños que estuvieron en la pretemporada de las Grandes Ligas fueron: Edmundo Sosa (Filis), Iván Herrera (Cardenales), Miguel Amaya (Cachorros), Leonardo Bernal (Cardenales) invitado, José Caballero (Rays), Leonardo Jiménez (Azulejos de Toronto), Christian Bethancourt (Azulejos) invitado, Reginald Preciado (Cachorros) invitado, Justin Lawrence (Piratas de Pittsburgh), Adrián Sugastey (Gigantes de San Francisco) invitado y Eduardo Tait (Filis).

De ellos los que comenzarían la temporada en las Grandes Ligas son Iván Herrera, Miguel Amaya, José Caballero, Justin Lawrence y Edmundo Sosa.

Partidos para hoy

Los partidos para hoy son: Yanquis vs. Cerveceros, Azulejos de Toronto vs. Orioles de Baltimore, Nacionales vs. Filis, Rangers vs. Medias Rojas. Además jugarán Reales vs. Guardianes, Padres vs. Bravos de Atlanta, Rojos de Cincinnati vs. Gigantes, Marlins de Miami vs. Piratas de Pittsburgh y Medias Blancas vs. Angelinos.

Los panameños que podrían ver acción hoy son: Sosa con los Filis ante Washington y Lawrence de los Piratas de Pittsburgh, frente a los Marlins.