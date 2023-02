Patrick Mahomes, el nuevo referente del fútbol americano

Si de Tom Brady se ha dicho y alabado todos sus logros tras el anuncio de su retirada a los 45 años como el máximo ganador de Super Bowls, con siete, su relevo está asegurado con Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, que lideró el triunfo de su equipo ante los Philadelphia Eagles (38-35) en la LVII edición del Super Bowl disputado en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona).

Mahomes, de 27 años, se ha convertido en el nuevo referente de la NFL. "Dije que no iba a existir nada que me detuviera, estoy agradecido con mis compañeros porque somos campeones. Todavía no somos una dinastía porque no hemos terminado", advirtió Mahomes al final del partido, en el que fue designado MVP.

El mariscal de campo de los Chiefs va agrandando su historial tras el éxito obtenido en Glendale, máxime cuando fue designado Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular en la que obtuvo 5.250 yardas y 41 anotaciones, y logró el mismo reconocimiento en el Super Bowl.

Mahomes logra su segundo Super Bowl, el primera fue la edición LIV en el que lidero a los Chiefs al triunfo sobre los San Francisco 49ers -más la final que perdió ante los Buccaneers en 2021, precisamente ante Tom Brady-, en apenas cinco temporadas.

En una comparativa con Brady, ambos jugadores habían alcanzado dos títulos a la edad actual de Mahomes, los 27 años, una circunstancia que inspira al mariscal de campo de los Kansas City a seguir su progresión.

"Quiero lograrlo"

Preguntado si ve posible superar a Tom Brady, Mahomes respondía días antes de enfrentarse a los Philadelphia Eagles: "7 Super Bowls. Es difícil, pero quiero lograrlo".

"Los grandes `quarterbacks´ -mariscales de campo- hacen que todos los que lo rodean sean mejores, incluido el entrenador en jefe y eso es Patrick Mahomes, sin duda el MVP", explicaba Andy Reid, entrenador de los Kansas City Chiefs sobre su pupilo.

"Le dije simplemente que lo amo y que estoy orgulloso de él por liderar el camino hasta aquí, porque fue un largo recorrido desde la pretemporada. Él trabajó con mucha humildad y muy duro, tiene mi admiración y respeto", insistió el entrenador en el elogio a Mahomes. "Es alguien que se esfuerza por encima de sus calificaciones; sólo quiere ser el mejor. No tengo duda de que será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos", apuntó.

Nacido en Tyler, Texas, Patrick es hijo de Pat Mahomes, lanzador en las Grandes Ligas (MLB) entre los años 90 y principios de los 2000, circunstancia que le hizo crecer entre el béisbol y el fútbol americano.

Decidido a seguir los pasos de Tom Brady en el deporte del balón ovalado, Mahomes ha ido quemando etapas. Fue la décima elección en el draft de 2017 por los Chiefs y titular indiscutible desde 2018, tras la salida de su compañero Alex Smith. Dos años después, en 2020, Mahomes ganó su primer título en el Super Bowl.

Con su segundo título en sus brazos y el reto de alcanzar a Brady, Mahomes es la nueva referencia del fútbol americano, un triunfador en su faceta deportiva y feliz en lo personal. Casado con Brittany Matthews, su amor desde la adolescencia, ambos son padres de dos hijos, y una de las parejas más mediáticas del deporte estadounidense.