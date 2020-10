¿La pelea del año? Zepeda le propina certero nocaut a Baranchyk y gana el pleito de las ocho caídas

El boxeador José "Chon" Zepeda derrotó por nocaut a Ivan Baranchyk, en una dramática pelea que tuvo ocho caídas de parte de ambos púgiles, en pleito disputado el sábado en La Burbuja de Top Rank en Las Vegas.

Baranchyk dominó inicialmente el combate tras mandar a la lona en dos oportunidades a su oponente. Sin embargo, el peleador de origen mexicano tuvo una leve mejoría en el segundo asalto: logró derribar al bielorruso, pero él también volvió a besar el suelo.

En el tercer y cuarto round, Zepeda envió de nuevo a su rival al suelo. En el quintó todo acabó.

Zepeda, que casi cae fuera del cuadrilátero, sobrevivió a un conteo del árbitro Kenny Bayless. Luego tomó aire y de un zurdazo al mentón de Baranchyk finalizó con el pleito.

El púgil europeo tardó en incorporarse y lo retiraron en ambulancia para atenderlo.

Zepeda obtuvo así el cinturón plata de peso Superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

"Fue una pelea dura, el boxeo es duro, no es un juego fácil", dijo Zepeda al finalizar.

Tras este duelo, Zepeda queda con marca de 33-2 con 26 nocauts, mientras que Baranchyk registra 20-2 y 13 fuera de combate.

El resultado igualmente coloca a Zepeda como una sólida opción para ir en busca del campeonato Superligero del Consejo Mundial de Boxeo en poder de José Ramírez.

La pelea acaparó las miradas y ya es calificada por muchos como la mejor batalla de este año.

Jose Zepeda gets the KO

An absolute WILD fight for the 5 rounds it lasted pic.twitter.com/FVqmxr7jQ8— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) October 4, 2020