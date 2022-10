Periodista llora en medio de una entrevista con Leo Messi; el futbolista no sabe cómo reaccionar

El periodista Pablo Giralt rompió a llorar tras realizarle una entrevista al astro argentino Lionel Messi.

"Soy un chico de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda mi vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón", dijo Giralt, entre lágrimas.

Mientras el periodista mostraba su lado más sensible, Messi no sabía cómo consolarlo.

Su reacción inmediata fue sonreír y recostarse en el sofá, luciendo particularmente desconcertado ante la situación.

"Está nervioso, sin palabras y no sabe qué hacer, así que solo se ríe. Hombre, este video es tan puro que incluso yo me emocioné", opinaron los fanáticos sobre la reacción de Leo.

Superadas las emociones, Giralt pudo concluir con la entrevista relacionada con el Mundial de Catar.

"Gracias a ti. A mí me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona; que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera", mencionó Messi.

Argentina tiene una racha de 35 partidos sin perder y llega al Mundial entre los favoritos para ganar la copa.

Comienza su contienda contra Arabia Saudita y luego se enfrentará a Polonia y México en el Grupo C.

