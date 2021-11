Perlo lamenta falta de jerarquía del CAI para mantener el triunfo ante San Francisco

El técnico del Club Atlético Independiente (CAI), Francisco Perlo, lamentó la falta de jerarquía para defender la ventaja ante San Francisco, equipo al que cedieron el empate en el tramo final del derbi chorrerano.

CAI se alistaba para anexar a su saco triunfal los tres puntos, pero en el tiempo de reposición (94) apareció José Luis Garcés para firmar el definitivo 1-1. Antes, al minuto 16, Jonathan Ceceña había marcado por los vikingos.

"No tuvimos un primer tiempo cómodo a pesar de estar adelante en el marcador. En el segundo, intentamos ajustar. Nos faltó jerarquía, oficio para mantener el 1-0", dijo Perlo a RPC.

CAI lidera la Conferencia Oeste con 22 puntos, mientras SanFra llega a 14 unidades.

El estratega recordó que pese de estar primeros, en el Torneo Clausura no se decide nada hasta la última fecha. Agregó que ahora la tarea es seguir trabajando y pensar en el encuentro ante Universitario.

En el banquillo contrario, el timonel Jorge Santos celebró que "Pistolero" Garcés haya marcado el tanto de la igualdad porque nadie más que él quería evitar la derrota.

Santos resaltó que no miran la tabla debido a que su idea es ganar y ver qué pasa.

"Me gustó la respuesta del equipo. Es un punto valioso. En los clásicos, si no puedes ganar, no pierdas", apuntó.

En otros juegos de ayer, Universitario venció 4-1 al Atlético Chiriquí y Árabe Unido superó 1-0 al Alianza.

