PGA TOUR Latinoamérica anuncia sus Torneos de Clasificación

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE. UU —PGA TOUR Latinoamérica anunció este miércoles sus Torneos de Clasificación los cuales ayudarán a determinar parte del grupo de miembros de la temporada 2022-23. Estos eventos iniciarán en octubre y se prolongarán hasta que arranque la temporada regular de la Totalplay Cup a finales de noviembre. Los jugadores que consigan su membresía a través de los Torneos de Clasificación se unirán a quienes lograron mantener sus privilegios luego de finalizar en el top-60 del listado de puntos de la Totalplay Cup 2021-22 y a quienes los tienen por medio de otras categorías de exención.

“Nuestros Torneos de Clasificación siempre son una emocionante antesala de nuestra temporada ya que identificamos, preparamos y acompañamos a la siguiente generación de estrellas que se unirán a PGA TOUR Latinoamérica con jugadores que ya tienen un recorrido profesional”, afirmó Todd Rhinehart, director ejecutivo de PGA TOUR Latinoamérica. “Siempre hay una demanda significativa por parte de los jugadores y tendremos cuatro excelentes sedes que los pondrán a prueba mientras buscan sus tarjetas”.

Mission Inn Resort and Club en Howey-in-the-Hills en Florida, Estados Unidos, regresará como sede del primero de estos Torneos de Clasificación del 1 al 4 de noviembre. Una semana más tarde, tan solo 80 kilómetros al norte, el Tour estará en Ocala para su segundo evento en The Country Club of Ocala del 8 al 11 de noviembre. Tras dos semanas en Estados Unidos, el Tour viajará a dos sedes familiares en México y Argentina. Estrella del Mar Resort en Mazatlán, un gran aliado del Tour y sede de eventos de este tipo y de torneos del calendario regular albergará el tercer Torneo de Clasificación del 15 al 18 de noviembre. Tras su paso por México, el Tour irá a Buenos Aires, Argentina, para el último clasificatorio, el cual será la antesala del inicio de la segunda edición de la Totalplay Cup. Las Praderas de Luján Golf Club determinará el último grupo de jugadores que se unirán a la temporada 2022-23 del 22 al 25 de noviembre.

Todos los cuatro Torneos de Clasificación serán a 72 hoyos sin corte e incluirán fields de máximo 120 jugadores. El Tour ha reducido el costo de la inscripción a sus Torneos de Clasificación pasando de US$ 2,000 a US$ 1,750.

“Hemos visto a tantos jugadores llegar a los Torneos de Clasificación y un año o dos después están disfrutando del éxito en el Korn Ferry Tour y el PGA TOUR. La progresión puede suceder rápidamente, y es en nuestros clasificatorios donde muchos de estos jugadores comienzan su camino profesional”, continuó Rhinehart. “Reconocemos el talento que ha llegado a través de nuestro Tour durante nuestras primeras 10 temporadas, tanto de América Latina como de otros lugares. Nuestro objetivo es continuar identificando a los mejores y prometedores jugadores de América Latina y estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestro deporte en la región”.

En 2021, los ganadores de los Torneos de Clasificación del PGA TOUR Latinoamérica fueron los estadounidenses Davis Shore (Howey-in-the-Hills), Derek Castillo (Ocala), Blake Waggoner (Mazatlán) y John Hill (Buenos Aires). Otros ganadores del Torneo de clasificación en la historia del Tour incluyen al actual jugador del PGA TOUR Corey Conners (2016) y los miembros del Korn Ferry Tour, Patrick Flavin (2019) y Cristóbal Del Solar (2018). Del Solar se unió al Korn Ferry Tour a mediados de este año después de terminar segundo en el listado de puntos de la Totalplay Cup 2021-22.

Acerca de PGA TOUR Latinoamérica

PGA TOUR Latinoamérica es un tour de golf profesional creado en 2012 por el PGA TOUR en colaboración con promotores, clubes y federaciones nacionales de golf en América Latina. La temporada inaugural contó con 11 torneos en siete países de la región. Para su temporada 2021-22, el Tour tiene planeado jugar un total de 12 eventos en siete países.



A lo largo de la temporada, los jugadores lucharán por la Totalplay Cup. Aquel jugador que termine con la mayor cantidad de puntos ganará la Totalplay Cup y obtendrá condiciones completas para la próxima temporada del Korn Ferry Tour. Los otros cuatro jugadores dentro del top-5 de la Totalplay Cup también obtendrán membresía del Korn Ferry Tour.