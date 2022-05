Pitazo: Sporting y Alianza, final que refresca

Hoy se juegan dos finales, la Champions League, la europea entre Liverpool y Real Madrid, pero en nuestro país también se juega una fiesta grande, la final panameña, la nuestra y la cual hay que darle importancia como se merece, con dos grandes equipos como Sporting y Alianza.

Antes, llamada Sporting ´89, la recuerdo más como "La Academia", la que apostaba por los jugadores de su cantera y no es que no eso no ocurra ahora, pero han cambiado algunas cosas, la cual creo ha sido de beneficio para el equipos de San Miguelito.

Para algunos el "Ferrari", respeto ese mote, pero en lo personal para nosotros es "La Academia", todavía recuerdo cuando de "Rojinegro" veía a los niños en el estadio 28 de Diciembre o "El Candela' Gil, jugar sus diferentes torneos.

El Sporting se daba el lujo de realizar torneos internacionales infanto-juveniles en el estadio 28 de Diciembre que en esa época era arena y gravilla con equipos de Centroamérica en la década de los '90. Para muchos "La Academia" por su apuesta a sus categorías menores y que luego subían. Y reiteró, no es que lo hecho ahora está mal, me parece bueno que personas apuesten al fútbol, lo contado es solo una de tantas anécdotas de los "Rojinegros", que buscan su segunda estrella, la primera fue en Clausura 2013.

Y si de trabajar las categorías menores y formación de jugadores se refiere, por supuesto que no puede dejar atrás al Alianza, que ha sabido mantenerse en la categoría de lujo del fútbol panameño.

Hablar de categorías menores, de formación de jugadores en Panamá, hay que mencionar y reconocer lo que ha hecho Alianza por más de cinco décadas, eso no es fácil.

Los "Verdolagas", ahora con la dirección del colombiano Jair Palacios, que llegó a Panamá, dirigió a Sporting en categorías menores y absoluta, sabe lo que es estar en finales.

Como he dicho, Sporting y Alianza es una final que refresca al fútbol panameño, que no tiene a los tradicionales Árabe Unido, Tauro, San Francisco o Plaza Amador.

Alianza con la mejor defensa del torneo, Sporting con el equipo más regular y que se mantuvo invicto por muchas fechas, una final muy pareja y que está para cualquiera. Como he dicho, una final que refresca.