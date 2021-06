Portugal se alista para enfrentar a Bélgica en la Eurocopa

La selección portuguesa de fútbol volvió ayer al trabajo en Budapest para comenzar a preparar el encuentro del domingo de octavos de final de la Eurocopa contra Bélgica en Sevilla, y lo hizo con un Fernando Santos que sigue firme en sus planteamientos.

"Gané el Europeo y la Liga de Naciones. Pierdo y gano en mi cabeza. Si hago el equipo con los jugadores que la gente cree que debería y encajamos cuatro goles de los alemanes, ¿qué dirían? Tengo que morir con mis ideas, no con las de los demás. Tengo 66 años y las críticas no me lastiman, nunca lo hicieron", afirmó el técnico luso tras la sesión preparatoria en el estadio Illovszky Rudolf de la capital húngara.



El seleccionador portugués, que modificó el once inicial respecto a los dos primeros partidos con la entrada de Renato Sanches y Joao Moutinho en la medular, dirigió una sesión de recuperación para los titulares y trabajó con los suplentes y los jugadores que no participaron ante Francia con una gran novedad, la vuelta al grupo del defensa Nuno Mendes, baja en los últimos dos encuentros.



Danilo Pereira, centrocampista del París Saint-Germain, tuvo que ser sustituido en el descanso tras recibir un fuerte golpe en la cabeza del meta Hugo Lloris. El medio aseguró a través de sus redes que se encontraba bien y que tan solo había sido un susto.



Portugal se trasladará a Sevilla el sábado por la mañana y de vencer a Bélgica establecerá su cuartel general en su propia ciudad del fútbol.

Fernando Santos, que incluyó entre los aspirantes al título a España, afirmó que Portugal es de nuevo candidata porque "puede luchar ante los mejores equipos". "O creemos que podemos ganar o no se puede. Somos capaces de vencer a cualquier rival y sigo diciendo, con certeza, que ningún equipo piensa que a Portugal se le gana fácilmente".



"En 59 partidos hemos perdido cinco. El partido contra Alemania fue uno de los peores desde que estoy aquí", aseveró el seleccionador portugués, que consideró que Bélgica tiene puntos débiles a explotar y fuertes.



"En principio, el conocimiento mutuo que tienen, juegan juntos desde hacee mucho tiempo, todo fluye con mucha naturalidad, desarrollan movimientos de definición final en el momento justo. Saben quién va bien por la derecha o por la izquierda, a veces van sin pensar", comentó.



"Pueden jugar con un 3-4-3 o jugando con cinco en ataque, o 3-4-1-2 con De Bruyne o Hazard. Es un equipo al que le gusta salir a jugar al ataque", dijo Santos, que opinó que en el partido ante Dinamarca mostraron algunas debilidades.