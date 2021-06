Postemporada en la NBA 3

Con la magnífica serie de los Clippers contra los Dallas Mavericks, empezó la segunda ronda de la postemporada en la NBA. Antes de iniciar con las cuatro nuevas series, recapitulemos una de las más impresionantes en historia reciente. Luka Dončić se ha establecido como uno de los 5 mejores jugadores en la liga, con su excelente habilidad de anotar tiros absolutamente ridículos, visión rivalizaba solo por grandes pasadores como Steve Nash y una mejoría en el área defensiva; pero sus deficiencias en decisiones de tiro deducen del resto de su maravilloso intelecto en cancha.

A pesar de los más grandes esfuerzos del esloveno, el equipo de Kawhi Leonard logró alcanzar la victoria. Leonard mostró todo en su arsenal ofensivo y gran esfuerzo defensivo, haciendo recordar lo dominante que es al darlo todo. En estos encuentros observamos algunos de los mejores enfrentamientos de primera ronda, y dos majestuosas actuaciones por Luka y Kawhi.

En los primeros encuentros de los Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers vimos que, a pesar de las predicciones de una serie con abrumadora ventaja del equipo de la "Ciudad del Amor Fraternal", Trae Young y compañía explotaron cada oportunidad que se les presentó para enterrar a los 76ers en su primer partido. Para la mitad del partido lideraban con unos 22 puntos de ventaja, sin embargo, se volvió más cerrado al final, ganando los Hawks por 4 puntos.

Ninguno de los mejores defensores de Philadelphia pudieron detener a Young, y esto abrió espacio para que el resto de sus letales compañeros anotaran de manera irreal desde la línea de 3 puntos. Si los Hawks quieren ganar, necesitaran cada tiro que provenga de sus titulares y su banca, ya que, la defensa de los 76ers está coordinada por un gran elenco de defensores. Los 76ers por otra parte, necesitan capitalizar sus tiros libres para cómodamente rivalizar la gran ofensiva de los Hawks.

Los Milwaukee Bucks se encuentran en problemas contra los Nets. En la primera ronda los Bucks no tuvieron problemas contra los Heat, pero al encontrarse con un equipo de la más alta calidad, no han sabido responder. Por tercer año consecutivo el entrenador de Milwaukee no realiza los ajustes necesarios para colocar a su equipo en una mejor posición para ganar partidos. El primer encuentro fue más cerrado, pero por parte de Brooklyn, perdieron a James Harden con una agravación a su tendón de la corva.

Aún así, los Nets ganaron por 8 puntos, en cambio, la segunda victoria fue obtenida por unos aplastantes 39 puntos. Giannis Antetokounmpo necesita imponer su presencia como el mejor jugador en la cancha, porque si no, los Bucks tendrán una rápida salida de la postemporada por segundo año consecutivo. La situación no se ve bien, ya que este ha sido el mejor equipo armado en Milwaukee desde el tiempo de Ray Allen en los años 2000. La defensa de los Bucks es la mejor de todos los equipos en postemporada, y aún así, nada de lo que hagan puede detener a Kevin Durant. Ahora mismo Brooklyn es el mejor equipo favorito a ganar el título y es hora de reevaluar el impacto ofensivo y defensivo que provee Antetokounmpo en situaciones cruciales.

Por último tenemos la serie de Denver Nuggets y Phoenix Suns. Con 4 de sus titulares con 20 puntos o más, los Suns toman la delantera con la primera victoria. Una espectacular noche para el equipo de Phoenix que se ve imparable y en trayectoria a las finales de conferencia. Los Nuggets, por otra parte, se vieron agotados y desmotivados en su primer encuentro. Aaron Gordon (alero-pívot titular) dijo después del partido: "Suaves, esa es una buena forma de decirlo. Asustados, esa es otra forma de decirlo. Puedes elegir entre esas dos palabras. Ya sea suave o asustado. Eso es lo que sentíamos cuando estábamos jugando. Y luego nos derrumbamos".

Esta declaración de Gordon da mucho que decir del estado actual de Denver. Esperemos que recuperen sus fuerzas y deseo de ganar en el siguiente.

Los partidos ganados ampliamente en ambas conferencias fue lo más impactante de esta semana. ¿Qué equipos piensan que seguirán a las finales de conferencia?

Esto es todo por esta semana, hasta la próxima entrega en Desde el Tabloncillo.