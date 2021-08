PSG cerca de Messi, busca cumplir su sueño por levantar la Champions

Todo apunta que la llegada del astro argentino Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG), es solo cuestión de horas, detalles y un protocolo de documentación.

De concretarse la llegada de Messi e impedir la salida de Kylian Mbappé, el PSG tendría una constelación de jugadores estrellas para soñar con la tan deseada Champions de Europa.

Mbappé de 22 años termina su contrato en 2022. Pero el PSG ya tira el pulso por Messi, aunque no quiere dejar escapar al excampeón del mundo con Francia en Rusia 2018, que lo vinculan con Real Madrid

Pero, con la posible llegada de Messi al PSG y los últimos fichajes que ha hecho el equipo de París, el PSG, podría convertirse en un equipo, todos estrellas.

Recientemente firmó a l portero italiano Gianluigi Donnarumma, al defensa central español Sergio Ramos y la llegada de Messi sería la cereza del pastel.

A esto hay que agregarle que tiene a Georgino, a los argentino Leandro Paredes, Ángel Di María, al brasileño Neymar y al francés Kylian Mbappé.

Esto sin mencionar al portero tico Keylor Navas, al delantero argentino Mauro Icardi y también cuenta con Rafinha.

Por lo pronto, el PSG ya ha confirmado a sus jugadores y trabajadores la inminente llegada de Messi, indicó este sábado el diario Le Parisien, según el cual todavía faltan detalles por cerrar.

"Las dos partes están de acuerdo a grandes rasgos. Solo falta sentarse para redactar los documentos", añade el rotativo en su edición digital.

Messi dará este domingo su versión sobre la no continuidad en el Barcelona, anunciada y Le Parisien recalca que no ofrecerá pistas sobre su siguiente destino porque "no es el momento ni el lugar".

Su salario en el PSG, según ese diario, oscilará entre los 35 y los 40 millones de euros anuales. El departamento jurídico del PSG está cerrando esos detalles.

Le Parisien se hace eco de los rumores que apuntan que el martes se efectuará la presentación oficial y que la Torre Eiffel, tal y como se hizo con Neymar en 2017, se iluminará en su honor, pero el PSG ha desmentido este escenario.

Si todo sigue adelante, Messi deberá someterse a las pruebas médicas en el hospital estadounidense de Neuilly, su primera intervención en el campo podría tener lugar en el Parque de los Príncipes contra el Clermont Foot, el 12 de septiembre.