PSG recibe un 'mazazo'; Dortmund va a la final de la Champions

Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, lamentó la eliminación de su equipo en las semifinales de la Champions League al caer 1-0 ante Borussia Dortmund, que a su juicio, no fue superior en ninguno de los dos partidos de la eliminatoria, pero aprovechó mejor sus oportunidades, y abogó por levantarse lo antes posible de lo que definió como "un mazazo"

En el juego de ida el equipo alemán lo había ganado por 1-0, en el global triunfó por 2-0.

"Estamos decepcionados, queríamos clasificarnos para la final, pero en la Champions hay que ser eficaz en las dos áreas y en ese aspecto han sido mejores que nosotros", dijo Kylian Mbappé sobre el juego.

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, consideró "irreal" la alegría por su clasificación para la final de la Champions y aseguró que, sea cual sea su rival no se sentirán favoritos pero lo intentarán.

"En la final sé que no seremos los favoritos, no me importa contra quien juguemos, ojalá haya seis tarjetas amarillas en el juego Real Madrid y Bayern", ironizó antes de agregar: "sea cual sea el rival será difícil, pero lo vamos a intentar", agregó, Edin Terzic.