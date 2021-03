'Puma' Rodríguez: 'Tenemos que alcanzar la segunda ronda'

El internacional panameño José Luis "Puma" Rodríguez considera que los partidos de la eliminatoria serán complicados y que se tiene que alcanzar la segunda ronda para poder seguir avanzado en el camino hacia Catar 2022.

Versión impresa

Panamá se enfrentará a Barbados el 25 de marzo, tres días después lo hará ante Dominica, esto en el Grupo D en la primera fase de la eliminatoria de la Concacaf.

"Los primeros partidos van a ser complicados. Tenemos que alcanzar la segunda ronda y ver si luego llegamos a la octagonal , el equipo está mentalizado y va a ir a darlo todo por el país", dijo el extremo.

Recordemos que en la eliminatoria consta de tres rondas, la primera son 6 grupos divididos en 5 equipos, solo avanzan los ganadores de cada grupo y se enfrentarán en llaves previa ya establecidas.

El ganadores del Grupo D donde se ubica Panamá, se medirá al ganador del Grupo C que lo integran Guatemala, Curazao, Cuba, Islas Vírgenes Británicas, San Vicente Islas Granadinas.

Por eso "Puma" Rodríguez considera que le hubiese gustado de jugar de local en casa, pero por situaciones de la pandemia no se podrá.

El extremo admite que no ha podido estar con el elenco panameño, pero espera ponerse a tono con el cuerpo técnico que lidera Thomas Christiansen. "No he estado con la selección y no he podido ver nada. Cuando lleguemos, el entrenador nos pondrá videos y empezaremos a conocerlos más. Tanto ellos como nosotros vamos a ir a por la victoria", "dijo Puma" Rodríguez en una entrevista en Fifa.com.

La vivido en la cita de Rusia 2018 todavía la recuerda, "Puma" Rodríguez. "Es una experiencia y un sueño muy lindo hecho realidad. Todo el país lo vivió como nunca. Para mí fue algo increíblemente bonito. Ir a un Mundial, ser titular. Recuerdo entrar al estadio, lleno, y escuchar el himno nacional del país… Se me pasaron muchas cosas por la cabeza". Apuntó el panameño, que reitera que el gol anotado ante Túnez es de él, aunque lo dieron por autogol.

VEA TAMBIEN: Veraguas y Bocas del Toro con su primer triunfo en el béisbol juvenil

"Siempre he dicho que el gol fue mío. Si yo no disparo al arco, no da en el rival y no hubiera sido gol. Para toda Panamá es gol mío", precisó.

Por eso "Puma" Rodríguez quiere volver a jugar otro Mundial y tiene los objetivos claros. "Ya no podemos ir solo a jugar. Tenemos que ir con la mentalidad de creer en nosotros, y si se da la oportunidad de poder regresar a un Mundial, la vamos a luchar. De volver, queremos intentar por lo menos ganar un partido", indicó.

Para el chorrillero que pertenece al Alavés y fue cedido por el Lugo, jugar en la máxima categoría en España es su meta. "El año que viene espero estar en Primera División, y consolidarme, ojalá sea en el Alavés", comentó.