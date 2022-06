¿Quién es Carlos Alcaraz, la joven promesa del tenis?

Sin lugar a dudas el tenis es uno de los deportes más apasionantes del mundo. Con millones de fanáticos distribuidos por todos los continentes, cada campeonato se vive con interés. En ese sentido, dentro del cuadro masculino, la rivalidad entre Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer están dando sus últimos capítulos, por lo que se buscan nuevos nombres para llenar ese vacío.

Es allí en donde ingresa el nombre del español Carlos Alcaraz Garifa, más conocido simplemente como Carlos Alcaraz. Este joven tenista nacido en Murcia se ha logrado posicionar como el gran sucesor de estas leyendas, principalmente de la mano de compatriota Nadal. En apenas unos meses, su nombre pasó de ser una promesa a convertirse en una realidad que puede revolucionarlo todo.

"No tiene que fijarse más en mí, ya es una estrella y está haciendo cosas impresionantes. No es un chico normal, como tampoco lo éramos Novak, Roger y yo", Rafa Nadal sobre Carlos Alcaraz pic.twitter.com/Byz8z1N29D— VarskySports (@VarskySports) May 8, 2022