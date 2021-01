Real Madrid, eliminado de la Supercopa

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó la mala primera parte de su equipo en la semifinal de la Supercopa de España, clave para ser eliminado ante el Athletic Club por 1-2, y afirmó que "cuando las cosas no salen bien" la receta es "trabajar e insistir".

Versión impresa

"Nuestra primera parte ha sido complicada, no entramos bien en el partido y nos meten dos goles en dos ocasiones que tuvieron. Fue complicado con 0-2 pero luego hicimos un mejor segundo tiempo, hemos creado ocasiones, lo hemos intentado, hemos tenido palos y un gol pero no hemos podido meter el segundo", lamentó en Vamos.



"Nos ha faltado leer bien nuestro principio de partido. Había que saltar la línea y no lo hicimos, ellos presionaron bien, perdimos balones que no fueron habituales", añadió.

Explicó Zidane el cambio de Karim Benzema, que había marcado un gol y le habían anulado el segundo, para dar entrada a Mariano Díaz en vez de quitar un jugador de otra demarcación. "Buscaba frescura, mismos jugadores con mismas características, buscar un centro que rematase bien Mariano. Estaba contento con lo que ha hecho Karim".

Tras la derrota y decir adiós al primer título de la temporada, miró la forma de reaccionar Zidane de inmediato. "Lo que vamos a hacer es seguir trabajando, no hay más remedio, cuando las cosas no salen bien hay que trabajar e insistir, pensando ya en el próximo partido. No hay otra".



"No vamos a dejar la temporada. El ruido, como siempre, habrá pero nosotros no vamos a dejar de seguir pensando en lo nuestro y sacar esto adelante porque no hay otra", sentenció.

El Athletic Club de Bilbao disputará ahora la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

Por su parte, Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, confesó tras clasificarse para la final de la Supercopa después de derrotar al Real Madrid que sería "maravilloso" conquistar el título superando primero al equipo blanco y, en su caso, haciéndolo también frente al FC Barcelona.

VEA TAMBIÉN: Futbolistas protestan frente a la FEPAFUT

"Ahora toca recuperarse y luego afrontar ese partido con la máxima ilusión y convencimiento. Esta victoria va a servir para aumentar la autoestima de los jugadores y seguro que eso nos va a indicar el camino a seguir", señaló el técnico asturiano en la rueda de prensa posterior a la semifinal de Málaga.



Marcelino confesó incluso haberse emocionado al término del encuentro "por el trabajo y lo que transmite" una plantilla que "quizás no lo estaba pasando bien esta temporada" y que afronta este torneo como "una bonita oportunidad que se habían ganado a pulso a pasada temporada de ganar un título".



"Todo eran alicientes. Ellos sentían una oportunidad para demostrar su capacidad y su sentimiento hacia los colores del Athletic y lo que sienten por este club y que esa afición que tanto quieren se sienta orgullosa de ellos", subrayó.



"Es indudable que ganar al Real Madrid sin sufrir no está a nuestro alcance, pero lo bueno es que sufriendo lo hemos conseguido. Estamos muy satisfechos y agradecidos a los futbolistas por el enorme esfuerzo y el nivel competitivo que han demostrado ante un equipo que cuando acaricia títulos casi siempre se muestra inexpugnable", reflexionó.