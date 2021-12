Real Madrid le gana el derbi al Atlético; Barcelona empata ante Osasuna

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, admitió que tras vencer el derbi ante el Atlético de Madrid (2-0) y aumentar la distancia a trece puntos, son "favoritos claros" para ganar LaLiga Santander.

"No creo que sea efecto Ancelotti, tengo un equipo que me deja tranquilo por lo que hacen en el campo, manejan muy bien el juego, tienen compromiso defensivo. Es un equipo, no solo jugadores con gran calidad, y esa es la diferencia", dijo en rueda de prensa.

"Somos favoritos claros porque lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero estamos centrados en los próximos partidos porque un bajón mental nos puede costar caro. Esta es la única manera para acercarnos a ganar", añadió.

El técnico madridista resaltó por encima de todo de la buena labor defensiva de su equipo, que dejó su portería a cero por cuarto partido consecutivo.

"Del equipo me gusta mucho el aspecto defensivo, es el que más hemos mejorado desde el principio de temporada. Somos más solidos, aunque la presión no es demasiado arriba pero con un bloque más bajo utilizamos los delanteros para la contra", analizó.

Y se rindió al croata Luka Modric. "Lo felicité porque hizo un partido increíble, un partido espectacular con y sin balón, con personalidad, extraordinario".

Urgidos de triunfos

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó tras empatar ante Osasuna (2-2) que su equipo necesita una victoria urgente para levantar cabeza cuanto antes después de los últimos malos resultados.

"Fuimos al ataque completamente. El objetivo principal en la segunda parte era tener el balón, jugar en campo contrario e ir al ataque, algo que significa defender con posesión", comentó Xavi en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico catalán indicó que la actitud de sus futbolistas es "irreprochable". "Están dando la cara y se merecen jugar todos. Por actitud no es, no nos llega por tema futbolístico y por situaciones donde en ese momento requerían tener más paciencia para intentar buscar el tercero".

