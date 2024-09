Real Madrid y Atlético, quedan tablas en el derbi

Un tanto del argentino Ángel Correa en el minuto 95 evitó la derrota del Atlético de Madrid en el derbi ante el Real Madrid en el Cívitas Metropolitano, igualando (1-1) en el último suspiro del partido, que estuvo 22 minutos suspendido por el lanzamiento de objetos.

El gol del Real Madrid lo había anotado el brasileño Éder Militao a los 64 minutos.

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció que no se arrepiente de los cambios, al quitar del campo a los brasileños Vinícius y Rodrygo Goes, antes de ser empatado en el tiempo añadido por el Atlético de Madrid en el derbi y explicó que fueron "por cansancio".

Pese a que se le escapó la victoria en el último suspiro, Ancelotti lanzó mensaje positivos desde la sala de prensa del Metropolitano.



"Es un empate bastante distinto porque estuvimos muy cerca de ganarlo pero puede pasar, el rival es muy fuerte, tiene muchos recursos y cualidades. Una pena que ha sido en el último minuto. Cuando nos adelantamos en el marcador lo hicimos muy bien, controlamos el partido y estuvimos cerca. Seguimos peleando, no nos vamos desesperados porque empatar aquí, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, puede ser un buen punto para el futuro", analizó.



"Siempre pienso positivo, no negativo. Hemos ganado un punto al líder, estamos en una buena dinámica con todos los partidos que estamos jugando y pensamos ya en el partido del miércoles", agregó.



De hecho, Ancelotti recordó las derrotas de su equipo la pasada temporada en LaLiga y la Copa del Rey en el estadio del Atlético de Madrid, para resaltar la mejoría defensiva.

Por su parte, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, sobre los incidentes en el derbi que motivaron la suspensión del encuentro durante 22 minutos por el lanzamiento de mecheros desde el Fondo Sur que "hay que sancionar a los que lanzan y a los que provocan", en referencia al cancerbero del Real Madrid, Thibaut Courtois.



"Mi opinión es que la gente que ha cometido incidentes que el club los sancione. Esta gente no la necesitamos. Necesitamos a la gente que nos acompaña y nos apoya. Éstos perjudican al club, pero cuidado, eso no justifica el generar situaciones que generamos los protagonistas. Los protagonistas podemos ayudar a que las cosas no sucedan. Se debe sancionar a los que hacen incidentes y al que provoca. Se ve claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe".