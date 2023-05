Real Madrid y Manchester City dejan todo en el aire

Real Madrid y Manchester City empataron este martes 1-1 en el partido de ida de semifinales de la Champions League tras los tantos del brasileño Vinícius Junior en el minuto 36 para los locales y del belga Kevin de Bruyne en el 67 para los visitantes, ambos con disparos desde fuera del área.

Por su parte, el francés Eduardo Camavinga, jguador del Real Madrid, consideró que la eliminatoria de semifinales de la Champions frente al Manchester City "está al 50% tras el empate a uno de la ida este martes en el Santiago Bernabéu.

"La eliminatoria está 50%-50%. Es un empate y hay que ir a ganar. Sé que no jugamos en nuestra casa, pero tenemos que ganar allí por nuestros aficionados", dijo.

"Es un buen resultado hoy, pero no ganamos. Hay que trabajar para el siguiente partido, pero es un buen resultado", añadió.

"Este partido iba a ser complicado, lo sabíamos. El Manchester City juega mucho con el balón y hay que sufrirlo juntos, es lo que hemos hecho", completó

Mientras que el croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, comentó que su equipo "mereció más" en el partido de ida que acabó con empate a uno frente al Manchester City.

"1-1. Merecimos más, pero vamos al Etihad con la ilusión y confianza de que podemos ganar. Nadie sale reforzado. Es un resultado abierto. Sabíamos que no se iba a terminar el partido aquí. Es una eliminatoria 50%-50% y sigue así", dijo.

"Hemos terminado bien el partido. Yo me encontré bien. Un resultado todavía abierto y hemos hecho buen partido. Sabíamos cómo juegan ellos, con la posesión, pero no crearon mucho. nosotros tuvimos más oportunidades, una pena por el gol que nos meten; pero sigue todo abierto e iremos allí a dar todo", analizó sobre el encuentro.

"Es difícil presionarles, pero hemos sido pacientes y hemos esperado nuestra oportunidad. Ellos con el balón no crearon mucho. Nosotros sufrimos, pero aguantamos ahí y nos fuimos con ventaja. Después del gol mejoramos en la presión y con balón", continuó.

"Hemos corregido algunas cosas en el descanso. El míster nos pidió tener más balón y crear más. Sabíamos que Camavinga podía entrar por el medio y esto nos salió bien", añadió

Por otra parte, Jack Grealish, futbolista del Manchester City, manifestó que ha sido "una buena batalla" con Dani Carvajal y comentó que nunca antes había tenido calambres hasta esta noche.

"Por estas noches jugamos al fútbol y son los que la soñamos cuando éramos pequeños", dijo Grealish en BT Sport.

"Jugar contra Carvajal... No sé ni cuánta gente me ha dicho que no me imaginaba cómo iba a ser. Ha sido una buena batalla, lo he disfrutado, pero estoy muy cansado. No había tenido calambres antes, pero ahora los tengo en ambos gemelos".

El atacante inglés aseguró que el City no tenía en mente el partido del año pasado en el Santiago Bernabéu y que son un equipo diferente con jugadores diferentes.

"Ha pasado un año ya y hemos aprendido mucho desde entonces. Ahora tenemos el equilibrio perfecto de experiencia y jóvenes. Nunca me he sentido con tanta confianza al saltar a un campo de fútbol que con estos compañeros".