Regata de Veleros Trofeo Don Lorenzo Romagosa se realizará en Colón

Un total de 17 embarcaciones participarán en la regata de veleros Trofeo Don Lorenzo Romagosa, que se desarrollará este 15 de enero de 2022, dentro de Shelter Bay Marina, ubicada en Cristóbal, provincia de Colón.

La actividad contará con la asistencia de 23 competidores de 10 distintas nacionalidades y tiene el propósitode promover el turismo deportivo en Panamá, con una regata que será regida por las reglas definidas en “The Racing Rules of Sailing” de la Federación Internacional World Sailing.

Esta carrera es organizada por Sea Masters Academy Panama (SMAP), el estándar de excelencia a nivel nacional para la instrucción de navegación a vela en Panamá y podrá ser seguida desde tierra por los aficionados, desde las inmediaciones de los edificios de Fuerte Sherman y Shimmey Beach, también conocido como Playita San Cristóbal, Fuerte Sherman.

Las embarcaciones que participarán serán menores de 18 pies de las clases monocascos y multicascos, desde el Optimist (clase internacional reconocida por la Federación Internacional de Vela World Sailing) con una eslora 2.36m (7'7”), hasta un trimaran (multi-casco) de 17 pies.

El formato de la competencia, que iniciará a las 9:00 a.m. se dividirá en dos flotas. La flota 1 será para los monocascos y multicascos y la flota 2 para los Optimist, cada una con 6 carreras.

Se premiará al 1ro. y 2do. lugar de cada flota, con una placa de reconocimiento. El Trofeo Don Lorenzo Romagosa es una copa perpetua, es decir que ningún competidor se la lleva a casa, pero el ganador general, por mejor tiempo corregido, tendrá su nombre grabado en el trofeo para la perpetuidad.

La escuela de vela Sea Masters Academy Panamá es pionera en la formación deportiva y en el desarrollo de la cultura de navegación a vela en el país, y con esta regata quiere servir de motor para impulsarlo y convertir a Panamá en un punto de referencia en competencias de vela a nivel internacional.

Está regata se realizará siguiendo los protocolos del Programa “Clean Regattas” de la organización mundial Sailors For the Sea —Powered by Oceana _ (SMAP está afiliada a _Sailors for the Sea), única organización de conservación de los océanos del mundo que involucra, educa y activa a la comunidad de navegantes para restaurar la salud de los océanos.