Reinaldo Rueda: 'Goleada sufrida por Honduras ante México no fue justa'

El colombiano Reinaldo Rueda, seleccionador de Honduras, afirmó este martes que la goleada de 4-0 que México les encajó en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf no hizo justicia al desempeño de su equipo.



"El resultado no es justo para lo que mostró Honduras durante todo el partido; no concretamos las opciones que se nos presentaron y ellos fueron efectivos, eso dice todo", dijo el técnico al final del duelo que consumó la eliminación de su equipo con marcador total de 4-2, luego de que en el juego ida del viernes anterior, realizado en San Pedro Sula, Honduras venció 2-0.



En este partido el equipo visitante sufrió para contener los embates del local. La selección mexicana dominó el duelo, anotó en el primer tiempo por conducto de Raúl Jiménez. En el segundo lapso selló el triunfo con doblete de Henry Martín, uno fue de penalti, y un gol de Jorge Sánchez.



Rueda aseveró que sus dirigidos tuvieron un buen desempeño en los primeros 45 minutos, pero el gol mexicano, y la altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra la ciudad de Toluca, sede del partido, fue determinante en la derrota.



"Tuvimos un primer tiempo aceptable hasta el momento del gol. En el segundo tiempo perdimos el orden, propiciamos que ellos nos generaran muchas llegadas. Nos superaron con jugadores que tienen un mejor desempeño en la altura, nosotros tuvimos mucho desgaste", subrayó.



El colombiano explicó que al fútbol hondureño aún le cuesta competir ante selecciones de mayor jerarquía, algo que sólo cambiará en el momento que más jugadores emigren al extranjero.



"Conocemos el fútbol hondureño, pasamos por una transición con gran número de jugadores de la liga local; no tenemos elementos que pertenezcan a la elite internacional. Debemos subir ese escalón con más jugadores que jueguen en el exterior", concluyó.



Fue la segunda eliminación que sufre Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante México, la primera fue en la edición anterior, en la que también se impuso en el juego de ida 2-0, en la vuelta, luego de dejarse empatar, cayó en serie de penaltis.

México se une a los clasificados Canadá, Estados Unidos y Panamá.