Rey Dimas apunta a una medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Rey Dimas sabe que es ganar internacionalmente, obtuvo oro y plata en el pasado mundial de Tailandia en parapowerlifting en la categoría de 72 kilogramos y ahora apunta a una presea en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Dimas es el abanderado de Panamá, del equipo que nos representará junto a Iveth Valdes (paratletismo), Esteban Goddard (paraciclismo), viajan este martes (mañana) rumbo a París para los Juegos Paralímpicos que serán del 28 de agosto al 8 de septiembre.

¿Cómo ha estado el campamento de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024?

RD. La preparación ha sido muy intensa, hemos estado con el profesor (entrenador) Máximo Víquez por casi dos meses concentrado en el Hotel Torres de Alba, trabajando duro para realizar nuestro trabajo en París, Francia.

¿Cómo fue la experiencia del mundial de Tailandia en 72 kilogramos, ganaste plata y oro?

RD. Siempre es bueno ganar medallas en eventos, más sin son mundiales, pero lo más importante de esas medallas son los resultados del ranking, porque en ocasiones en los mundiales no asisten todo los atletas de alto rendimiento, como se dice la élite y se aprovecha esos momentos.

Pero siempre que traemos medallas, hay un buen resultado y eso es lo que usamos para clasificar a los Juegos de París.

Son tus segundos juegos. ¿Qué diferencia hay de Tokio 2020 a París 2024?

RD. Se tiene más experiencia, el compromiso cada vez es más grande, de traer un mejor resultado de lo que se obtuvo en Tokio.

Rey Dimas ganó oro en un mundial y fue quinto en Tokio 2020. ¿Cuál es el objetivo en París?.

RD. El objetivo en París es tratar de conseguir la presea.

Sabemos que el camino no es fácil, los rivales se preparan muy bien, nosotros nos vamos a ir preparando también.

Siempre damos sorpresas, en verdad lo que queremos es hacer en París, es el mejor trabajo. Estamos enfocado en eso y aprovechar las oportunidades.

Primera vez abanderado en estos tipos de competencia, de los Juegos de Paralímpicos, París 2024. ¿Qué sensaciones deja?

RD. En muchos eventos no he sido el abanderado, en realidad es una gran responsabilidad, te compromete un poquito más, pero siempre que salgo a competir, no importa si soy abanderado, siempre salgo a dejar mi bandera lo más que pueda.

¿Qué pasó por la mente de Dimas Rey, cuándo recibió el emblema patrio en la presidencia?

RD. Muy satisfactorio, me sentí honrado por ser el abanderado y más comprometido con mí país, por ese momento que nos dieron en la presidencia.

¿Se quiere competir en París, no solamente participar?

RD. Esto no es participar, Rey Dimas siempre va a competir, a dar lo mejor, siempre compite con el corazón.

Por algo me dieron la bandera y conmigo estará bien representada.

¿Cuánto tiempo lleva preparándose Rey Dimas para los Paralímpicos de París?

RD. La preparación estamos aprovechándola al máximo. Igual que cada olimpiadas, los paralímpicos también tienen que cumplir su ciclo.

Los ciclos de los paralímpicos también son complicado. Hay que cumplir con los requisitos, ciertas rutas, estar dentro del ranking y llegar a esas posiciones, no es fácil.

Los que ha hecho el Comité Olímpico, Pandeportes, los viajes que se van a los torneos, siempre aprovecho cada momento que se va a competir.

La voz de los atletas, suena trillado, pero siempre lo reiteran ¿Faltan instalaciones deportivas?

RD. Hay falencias de instalaciones, equipos. Yo tengo un banco que los mande hacer, con las medidas necesarias, oficiales para hacer los controles.

Se ha hecho complicado para prepararse, pero no hay excusa para tener los niveles.

Si Rey Dimas, lo ha podido hacer con poco, imagínese con bastante cosas.