Ricardo 'Científico' Núñez, espera dar buena pelea al mexicano Batalla Martínez

El panameño Ricardo 'El Científico' Núñez intensifica sus entrenamientos, a pocos días del combate contra el mexicano Jorge Batalla Martínez, el chorrerano agrega que espera dar un gran combate, un buen espectáculo contra el pugilista azteca este 17 de enero en la Arena Roberto Durán en la cartilla "Homenaje al Cholo".

"Científico" Núñez sostiene que Batalla Martínez es un pugilista con bastante conocimiento, tiene buenos sparrings, pega, se mueve, un buen rival.

El chorrerano espera dar un buen espectáculo, una buena pelea, sabe que los mexicanos son frontales, van al choque "no rehuyen" combate, expresó.

Núnez viene de ganar su última pelea contra el excampeón mundial Jezreel Corrales en los pesos ligeros (135 libras), ahora enfrentará al mexicano Batalla Martínez en las 140 libras, cinco libras más que su pelea anterior y el pleito se encuentra pactado a 10 asalto.

El panameño afirma que no tiene problemas para pelear en las 140 libras, ya lo ha hecho anteriormente en dos ocasiones, una de ellas fue cuando enfrentó a Manuel Largacha

"Me siento cómodo, me siento fuerte en las 140 libras" expresó Núñez, quien agregó que lo más importante es que no pierde la rapidez, "no se me va la velocidad", ripostó.

Con récords de 25 triunfos, 6 derrotas y 20 nocauts, "Científico" Núñez se ubica en la casilla 13 de la clasificación mundial del CMB en los pesos ligeros.

Mientras que el mexicano Batalla Martínez ostenta un registro de 10 victorias, con seis triunfos por nocauts, pero con cuatro derrotas y llega a Panamá a buscar la clasificación mundial del chorrerano.

Nuñez, sufrió tres derrotas seguidas en el extranjero, pero en sus dos últimas peleas cerró fuerte, venció al cubano Pablo Vicente y después a Jezreel Corrales, para terminar el 2024 con una clasificación mundial y un título latino continental del CMB en los ligeros.

El chorrerano sostiene que las tres derrotas seguidas que sufrió en el extranjero lo motivaron más, a exigirse más, a prepararse mejor, entrenar el extra y que pasa por una excelente condición física.

Esperamos dar un gran "show", un buen espectáculo, contra el mexicano Batalla Martínez, "que el mejor salga con la victoria y que sea yo", disparó el chorrerano.