Ronald Koeman admite que Barça sufrió mucho frente Huesca

El entrenador del F.C. Barcelona, Ronald Koeman, ha señalado tras el triunfo (0-1) de su equipo en el estadio de El Alcoraz de Huesca que si no se es capaz de cerrar el partido con un segundo gol se puede acabar sufriendo.

El técnico azulgrana ha explicado que su equipo no está acostumbrado a defender un resultado como hacen otros equipos y que frente al Huesca lo habían tenido que hacer.



"Nos cuesta defender porque no estamos acostumbrados a hacerlo pero es verdad que no nos han creado mucho peligro. Lo han intentado pero no lo han logrado. Quitando los últimos 20 minutos en que hemos sufrido hemos creado peligro y hemos tenido tres o cuatro ocasiones", ha señalado el holandés.



Koeman ha apuntado que tras el descanso no jugaron con la misma brillantez que en la primera mitad, aunque ha elogiado que su equipo ha estado concentrado y que debe seguir así aunque mejorando el aspecto del remate a puerta.



Koeman considera que el mes de enero es importante porque tienen muchos partidos fuera de casa y que deben ganar para mantener las aspiraciones de seguir luchando por el título, pero ha reconocido que también dependen de lo que hagan los demás.



Finalmente ha valorado que aunque frente al Valladolid jugaron con tres centrales y les fue bien prefiere hacerlo como lo habían hecho en Huesca, con defensa de cuatro.

El F.C. Barcelona, tras el fiasco que supuso el empate frente al Eibar, reaccionó en El Alcoraz, ya con Leo Messi en el once titular, y se llevó una victoria obligada contra el Huesca aunque lo hizo por la mínima y exponiéndose a que su rival pudiera darle un susto en los últimos minutos.



Dos tropiezos seguidos contra rivales teóricamente menores para un equipo de la entidad del conjunto catalán parecían demasiados y así lo evidenció en terreno aragonés donde se impuso, aunque dejó dudas en su capacidad goleadora, para intentar mantener sus escasas opciones al título tal y como comentó su entrenador, Ronald Koeman.

El equipo barcelonés, con la pírrica victoria, no hizo más que confirmar su favoritismo ante el farolillo rojo de la categoría, que solo ha sido capaz de ganar un partido y cuya Liga está contra otros equipos, si bien, antes de jugar, la errática trayectoria de los catalanes esta campaña le hacía soñar con que una victoria era posible.