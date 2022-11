Ronaldo, Messi y Neymar: ¿Quién fue el mejor en su debut?

Las miradas en la Copa del Mundo de Qatar 2022 recaen sobre sobre tres faros, el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y sin duda alguna sobre el brasileño Neymar. Tres candidatos llamados a levantar la copa en el Mundial con sus respectivas selecciones.

Los tres ya jugaron en Qatar 2002, pero la pregunta al aire ¿Cuál ha tenido mejor desempeño en ese esperado debut en una calificación del 1 al 10?

Messi con Argentina quedó en deuda nuevamente para su afición en una Copa del Mundo, anotó de penal, pero la derrota de 1-2 ante Arabia Saudí, obliga al jugador del PSG francés y a los argentinos a no cometer errores este sábado ante México.

Messi con 35 años, juega su quinto mundial, desde Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora ya tuvo su primer partido en Qatar 2020.

En el Mundial de Brasil 2014 , Messi y Argentina estuvieron cerca, pero fue subcampeona al caer en la final ante Alemania 1-0 en tiempo extra.

En su debut en Qatar 2022, el rosarino cumplió al anotar de penal, jugó todo el partido, pero le volvió a faltar el liderazgo en la “Albiceleste”, el empuje de líder, además se teje la novela que tiene una lesión muscular y problemas en unos de sus tobillos y por ese ha estado entre algodones, haciendo trabajos individuales en los entrenamientos.

“Messi, lo acostumbrado cuando llega a mundiales, la propuesta de él, es cuando Argentina se encuentra en marcador favorable, carburando, él también carbura, pero no tiene peso, no sostiene una evolución cuando las cosas no salen bien”, expresó el narador y presentador de Nex Tv, Gabriel Castillo.

“Cuando las cosas no salen bien, tiene que aparecer la varita mágica”, eso con Messi y la selección de Argentina no ocurre, como pasa con en los clubes”, sostiene Gabriel Castillo.

“Su puntuación es muy baja en su debut, de 6 ante Arabia Saudí”.

Ronaldo el mejor

En la puntuación, la más alta es de Cristiano Ronaldo de 7.5 para 8, porque logra cosas importantes, además de anotar de penal y salir con a victoria ante Ghana por 3-2, sostuvo Gabriel Castillo.

Ronaldo juega su quinto mundial y cinco goles consecutivos, una marca registrada para el Mundial de Qatar 2022.

Ronaldo, con 37 años, salió de titular ante Ghana, jugó 88 minutos cuando fue reemplazado por Goncalo Ramos un chico de 21 años.

Cristiano también es el segundo jugador más veterano en anotar un gol en un Mundial, el primero fue ele camerunés Roger Milla con 42 años y 39 días, Ronaldo con 37 años y 292 días supero al sueco Gunner Green que tenía 37 años y 236 días.

Cristiano es el único jugador en anotar goles en cinco mundiales de forma consecutiva, lo de Ronaldo su punto fuerte es la parte física y así lo hizo ante Gahan, de correr, meter y jugar. “Par mí el mejor entre Messi, Ronaldo y Neymar, el mejor ha sido Cristiano”, dijo Castillo.

Neymar muy golpeado

El brasileño, a sus 30 años juega su tercer Mundial, salió de titular en el debut de Brasil que venció a Serbia por 2-0 en Qatar 2022.

Neymar cumplió uno de sus sueños, ganar medalla de oro en unos juegos Olímpicos, los hizo en Río de Janeiro 2016, su sueño ahora es poder levantar el sexto mundial para Brasil.

Brasil campeón en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002, espera sumar otra corona más en Qatar 2022.

Por lo pronto, Brasil inició bien en Qatar 2002, venció a Serbia 2-0, pero Neymar tuvo que abandonar el jeugo al minuto 80b del partido, por un golpe en uno de sus tobillos.

“Neymar si hay calificarlo creo que anda en 6.5, no pudo sobresalir, Serbia lo marco constantemente y no lo dejó desarrollar su juego”, explicó Gabriel Castillo.

“Neymar fue muy golpeado, salió prácticamente lesionado de la forma férrea que salió marcado el brasileño por los Serbio", sostuvo el narrador de NEX.

