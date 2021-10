Rubén Rivera: 'Le pedía a Dios que me diera la oportunidad de retirarme con Panamá Oeste'

Rubén Rivera desarrolló la mayor parte de su carrera en el extranjero, sin embargo, el anhelo de retirarse en el equipo de sus amores, Panamá Oeste, nunca lo abandonó.

Este año, el momento que tanto esperaba se le presentó y cumplió aquel sueño, que en algún instante le pareció imposible.

"Nunca pensé que se me iba a dar la oportunidad de retirarme aquí. La mayor parte de mi trayectoria la hice fuera de aquí. Pero siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad de retirarme con el equipo que comencé y se me dio en esta pequeña temporada", expresó Rivera.

Ayer, el chorrerano fue homenajeado en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, donde realizó la tradicional vuelta de despedida, en medio del aplauso de los suyos.

Rivera calificó de especial el momento, destacó los gratos recuerdos de su carrera y la buena salud de la que siempre gozó.

Aunque Rivera se retira como pelotero, adelantó que seguirá en el mundo del béisbol.

"Es un adiós como pelotero activo, pero quiero quedarme en este deporte para enseñar a los muchachos más adelante, ya sea como instructor o parte de un cuerpo técnico", puntualizó.

Rivera jugó en las Grandes Ligas con los Yanquis, Padres, Rojos, Rangers y Gigantes. Su carrera en la MLB fue de 9 años.

Ayer, Panamá Oeste cayó ante Chiriquí por pizarra de 10-1. Los Vaqueros están en el sótano del grupo B, mientras los chiricanos se convirtieron en los primeros clasificados a la ronda de seis del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

