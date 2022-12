Ryan se lleva la victoria en Chile

SANTIAGO, Chile – Con un espectacular putt de tres metros para águila en el hoyo 72, el estadounidense Matt Ryan se quedó con una emocionante victoria en el Scotia Wealth Management Abierto de Chile presentado por Volvo, tercer evento de la temporada 2022-23 del PGA TOUR Latinoamérica.

Ryan llegaba al hoyo final dos golpes por debajo de su compatriota y líder hasta ese momento, Conner Godsey. Tras el águila de Ryan, a Godsey solo le quedaba embocar un putt de metro y medio para hacer par e ir a desempate. Sin embargo, el resultado fue otro; Godsey falló su putt y le concedió el triunfo a Ryan.

Ryan firmó un 70 en su ronda final y con un score global de 10-bajo par 278 levantó su segundo triunfo en PGA TOUR Latinoamérica. Godsey terminó segundo a un golpe, mientras que el chileno Cristóbal del Solar se despachó con un 70 para terminar tercero a tres golpes del campeón.

El cuarto lugar quedó dividido entre el estadounidense Chris Crawford (67) y el finlandés Toni Hakula (71). Cada uno de ellos terminó la semana en la Hacienda Chicureo con globales de 282 golpes, 6-bajo par. El sexto lugar fue para dos argentinos, quienes terminaron a cinco golpes de Ryan. Ellos fueron Jorfe Fernández Valdés (73) y Leandro Marelli (69).

“No pensaba que fuera a liderar luego de la primera ronda y no esperaba ganar con 10-bajo par. Batallé mucho durante todo el día y hacer águila en el 18 fue algo increíble”, sostuvo Matt Ryan, quien había empezado la ronda final co-líderando el torneo con su rival del domingo, Conner Godsey.

Ryan empezó con pares hasta el hoyo 7 donde firmó la primera de las dos águilas que hizo a lo largo del día. Aunque lo ponía en carrera aún no lograba aparecer en el liderato ya que Godsey estaba jugando a un nivel muy alto haciendo cinco birdies en sus primeros nueve hoyos. En la vuelta las cosas no parecían tener un final feliz para Ryan, quien firmó bogeys consecutivos al 12 y 13.

El jugador de 34 años tomó un impulso final a partir del 15 donde hizo un birdie. Al 18, con la tensión en su punto más alto, Ryan sabía que necesitaba hacer birdie o algo mejor para poner en aprietos a Godsey. Una salida perfecta y un segundo tiro aún mejor le dejó ese anecdótico putt para águila y la victoria en la capital chilena.

“Estaba algo frustado, realmente. Había tirado algunos putts que parecían ir adentro. En el tee del 18 uno de mis amigos me dijo como ‘necesitas un par de buenos tiros’ y bueno pegué tal vez el mejor driver y el mejor hierro de la semana”, afirmó Ryan sobre los momentos que vivió llegando al hoyo 72 del Scotia Wealth Management Abierto de Chile.

ez meses desde que Ryan consiguió aquella victoria en el Estrella del Mar Open, evento que hizo parte de la temporada 2021-22 del PGA TOUR Latinoamérica. Esa campaña terminó en el puesto 16 del listado de puntos de la Totalplay Cup. En lo que va de la actual temporada, además de este triunfo, el estadounidense superó los cortes del 116 VISA Open de Argentina presentado por Macro y del Neuquén Argentina Classic.

“Creo que no jugué bien después de Mazatlán. Obtuve mi tarjeta del Korn Ferry Tour, lo cual es bueno pero sentí que tenía que trabajar siempre en algo. Si no era en el driver, era con los hierros. Si no era con los hierros, era con algo de mi actitud”, concluyó Matt Ryan, quien esta semana jugaba su torneo No. 58 en PGA TOUR Latinoamérica.

Terminar tercero esta semana le permite al chileno Cristóbal del Solar asumir el liderato de la Totalplay Cup, ahora con 711 puntos, 111 más que el sueco Linus Lilliedahl, quien esta semana falló el corte. La victoria de Matt Ryan lo catapulta al tercer lugar con 536 puntos. El cuarto lugar es para el campeón del 116 VISA Open de Argentina, Zack Fischer. El top-5 lo cierra con 368 puntos el también estadounidense Conner Godsey.