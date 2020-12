Saúl 'Canelo' Álvarez pelearía en su natal Guadalajara, el 27 de febrero

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez volverá a subirse al cuadrilátero el próximo mes de febrero, para medirse a Avni Yildirim.

El pleito, según dijo a espn.com su mánager Eddy Reynoso, está agendado para el 27 de febrero en su natal Guadalajara. El combate será ante Avni, retador obligatorio, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en las 168 libras.

"No me importa si peleamos en México, Estados Unidos, Turquía o en la Luna siempre que tenga mi oportunidad por el título mundial", dijo Yildirim al diario The Sun, días atrás.

Yildirim le restó importancia a la figura de Álvarez y dijo que lo único que le importa es el emblemático cinturón verde.

"Para mí, no se trata de pelear contra 'Canelo'. Se trata de pelear por el cinturón del título mundial del CMB, el mundialmente famoso cinturón verde y dorado, el premio más grande del boxeo", dijo.

Si se concreta el duelo, sería la primera pelea del Álvarez en México desde el 2011, cuando defendió el título peso Mediano Ligero del CMB ante Kermit Cintrón.

