Scaloni lamenta las bajas por lesión en 'momento agobiante' del año para los futbolistas

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, lamentó este jueves las bajas por lesión que su equipo tendrá para los compromisos contra Uruguay y Brasil, correspondientes a las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, y calificó el actual de "momento agobiante" de la temporada para los futbolistas.



"Sabíamos que teníamos a varios tocados. Más ahora, que es un momento agobiante para los jugadores. Buscaremos afrontar el partido de la mejor manera posible", indicó el técnico de Pujato (provincia de Santa Fe) en la rueda de prensa previa al choque contra la Celeste, ofrecida en el predio Lionel Messi, en Ezeiza (afueras de Buenos Aires).



Scaloni, también exfutbolista, afirmó que "es un problema" y que siempre está "alerta" en vísperas de las fechas FIFA "por la cantidad de partidos que juegan" sus jugadores.



Argentina afrontará los encuentros contra Uruguay y Brasil sin los lesionados Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel y Paulo Dybala, a quienes se unió en la víspera Lautaro Martínez. La Albiceleste se encuentra también con las bajas convalecencias de Lisandro Martínez y Valentín Carboni.



Acerca de la baja del capitán y delantero del Inter de Miami, el seleccionador argentino expresó que "hace tiempo que no está bien de su aductor" y que era "consciente" de cómo se encontraba físicamente. "Es una pena que no esté", agregó.



Cuando Scaloni fue consultado sobre si citaría a algún futbolista más, el exjugador del Real Mallorca y del Deportivo de La Coruña indicó que "en principio" no pensaba "sumar a nadie" para el encuentro de este viernes contra Uruguay, "y si se baja alguno, para el otro (Brasil) sumaremos" a algún otro jugador.



Con vistas al partido contra Uruguay, que ambos equipos disputarán este viernes en el Estadio Centenario, de Montevideo, el técnico albiceleste comentó que tiene "un 90 % definido" el once que sacará frente a la Celeste.



"A la tarde lo termino de definir. Con el tema de (tarjetas) amarillas, tenemos tantos jugadores que no podemos permitirnos guardarlos. Esto es fútbol y podemos perder alguno para el siguiente partido y que otros tengan la oportunidad", sostuvo Scaloni, que tiene ocho de los 25 jugadores disponibles amonestados.



Argentina lidera la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con 25 unidades, mientras que Uruguay es su escolta con 20 puntos, en un certamen que otorga seis pasaportes directos y una repesca para el Mundial 2026.



Tras el encuentro ante Uruguay, la selección argentina regresará a Buenos Aires, donde el sábado efectuará un entrenamiento a puertas abiertas con la selección sub-20 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha del Huracán, con fines benéficos.



El martes, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina cerrará como local esta doble fecha FIFA ante Brasil en una nueva edición del clásico sudamericano.