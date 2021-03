Semana 10: Faltas y narrativas en la NBA

Durante su gran carrera, Dwyane Wade implementaba un movimiento que para cualquier observador era una falta ofensiva. Mientras lo defendían, se lanzaba hacia su defensor para que le diesen tiros libres. Esta táctica ha evolucionado y ahora es utilizada por gran parte de los jugadores de la liga. Este problema tiene 3 grandes ofensores: James Harden, Luka Doncic y Trae Young. Estos jugadores son grandes anotadores en todas las facetas, pero tienen la tendencia de abalanzarse hacia sus contrincantes como método para finalmente conseguir un par de puntos.

Versión impresa

Muchos entusiastas han compartido su desdén ante esta práctica, en un momento en el cual la gran mayoría de los jugadores han adoptado el movimiento; hasta los afectados han expresado su aversión ante semejante acto.

El entrenador de los Brooklyn Nets y exjugador, Steve Nash, dijo: "Eso no es baloncesto", tras un partido contra los Atlanta Hawks de Trae Young. Young respondió: "Aseguro que si jugara para Steve, él estaría feliz", y tras el traspaso por Harden, que es reconocido por hacer el mismo movimiento, Nash se ha quedado callado. Mientras la NBA no castigue este comportamiento ofensivo, los jugadores seguirán usando esta táctica para ganar partidos o sacar jugadores de la cancha. Las reglas han favorecido a los jugadores perimetrales desde 2001, y es hora que se actualicen para quitarles el control total sobre el partido. Tal vez las defensas físicas no vuelvan, pero con la rápida evolución de las estrategias ofensivas se necesita que exista un balance para que los partidos sean justos.

Antes de la mitad de la temporada, veamos cuáles fueron las predicciones de esta temporada, y observemos las sorpresas:

-Miami proyectaba ser el 2.° lugar en la Conferencia Este. Después de llegar a las finales de 2020, los Heat con Jimmy Butler, Bam Adebayo y la mayoría del núcleo del equipo de la "Burbuja de Orlando", comenzaron lento esta temporada, pero poco a poco han tomado un ritmo ganador, colocándose en el 5.° lugar.

-Los Cleveland Cavaliers y New York Knicks proyectaban ser los peores equipos en la NBA. Estas franquicias han encontrado un camino hacia el futuro, y tal vez en unos años sean contendientes para salir de la conferencia, pero solo el tiempo lo confirmará.

-Los Utah Jazz proyectaban continuar en el ombligo de la Conferencia Oeste. El equipo se ha posicionado como el mejor en la asociación, con su excelente juego de equipo, podrían llegar lejos en la postemporada.

-Los Houston Rockets proyectaban estar en la postemporada. Esto se esperaba, ya que contaban con James Harden, pero tras su solicitud de traspaso, todas las expectativas se desvanecieron. Se encuentran en la 14.ª posición en su conferencia, sin esperanza de llegar a "La Tierra Prometida" en junio.

VEA TAMBIÉN:Chiriquí y Occidente abren el béisbol juvenil

- Stephen Curry no volverá a ser una fuerza imparable. Tras la lesión de su compañero, Klay Thompson, se especulaba que los Warriors y Curry no fuesen un desafío para ningún equipo y que "Steph" no sería candidato al MVP. Ahora promedia 30 puntos y sigue siendo el mismo jugador que lideró al equipo a 3 campeonatos.

-Zach LaVine solo será un buen jugador. Ya serían 7 años desde que el ex Timberwolves y actual Bulls comenzara su carrera profesional en la liga, y tras tanto tiempo, disminuían las expectativas para el joven de 25 años. Actualmente tiene la mejor temporada de su carrera y es un All-Star.

La próxima semana 'Desde el tabloncillo' se tomará un receso, que coincide con el descanso de fin de semana en la NBA y con el Juego de las Estrellas.

Volveremos a publicar el 17 de marzo. Disfruten el Juego de las Estrellas.