Semana 13: Adquisiciones en la NBA

Con el fin de la temporada de traspaso, conocemos la plantilla final de todos los equipos. Muchos movimientos realizados han decidido el rumbo de las franquicias para el resto del año, con los cambios más impactantes de los Chicago Bulls, Orlando Magic y Denver Nuggets.

Los Magic se han enfocado en el futuro al traspasar a su único All-Star, Nikola Vucevic, a la Ciudad de los Vientos. Los Bulls enviaron a Wendell Carter Jr., Otto Porter Jr. y dos selecciones de primera ronda, una en 2021 y la otra en 2023, a cambio del centro montenegrino Al-Farouq Aminu.

El equipo de Orlando cuenta con una plétora de talentos, con sus más grandes activos siendo Markelle Fultz, Jonathan Isaac y ahora Wendell Carter Jr. El equipo envió, además, al escolta francés, Evan Fournier, a los Boston Celtics. El traspaso incluyó dos elecciones segundas rondas por el veterano, un movimiento para crear espacio titular para desarrollar a sus jugadores.

Los Denver Nuggets movieron a Gary Harris, RJ Hampton y una selección de primera ronda 2025 a los Orlando Magic por el alero-pívot titular, Aaron Gordon. Con el objetivo de llegar a las finales de la NBA (un logro que estuvieron a punto de alcanzar la temporada anterior), traspasaron a su escolta titular Gary "Gary Harris" Harris; cabe destacar que el jugador de 26 años había aumentado su productividad defensiva, a cambio de su eficiencia ofensiva. Será interesante observar cómo funcionará la unidad titular de Denver que cuenta con Jamal Murray, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokić; todos capaces de anotar una exorbitante cantidad de puntos en cada partido.

Esta es la tercera vez que hablo de los Bulls en un mes, así que será la última hasta la postemporada. Con Nikola Vucevic obtienen a un centro que puede anotar de todas las áreas de la cancha, permitiéndole así a Zach Lavine una menor cantidad de responsabilidades ofensivas.

Su adición sí trae un problema con la agencia restringida de Lauri Markannen, ya que ambos tienen el mismo arquetipo, pero Vucevic es un All-Star veterano, mientras que Lauri se ve todavía buscando consistencia tanto ofensiva como defensiva. Este año sería la primera vez que Chicago llegue a la postemporada desde el traspaso de Jimmy Butler a Minnesota en 2017. Ahora el equipo cuenta con uno de los mejores escoltas y centros en la liga, solo hace falta ver su desempeño en la cancha.

Los Houston Rockets ahora se encuentran en una terrible posición. Tras el traspaso de James Harden, el equipo cayó en una racha de derrotas que llegó a 20 consecutivas, una de las peores en la historia. Esto no es inusual tras perder a un talento como James, pero el problema yace en el hecho de que no obtuvieron suficientes activos a cambio del ex MVP.

Con el futuro de los Nets en piques, Kelly Olynyk y Avery Bradley por uno de los mejores anotadores en la historia de la NBA, no fue un cambio equivalente. Originalmente poseían a Victor Oladipo, pero por el temor a que el alero de 28 años no firmase en agencia libre, y con poco tiempo antes de no poder traspasar, se vieron obligados a enviarlo a Miami, así acompañando a Bam Adebayo y Jimmy Butler. Los únicos jugadores jóvenes que prometen guiar esta nueva era de los Rockets son Christian Wood, un centro de 25 años con un contrato accesible, y Kevin Porter Jr., un escolta que tenía problemas de actitud y fue traspasado por un pique de segunda ronda (un robo con el potencial que posee).

Por último, hablemos de las últimas adiciones para los favoritos al campeonato. Los Brooklyn Nets obtuvieron a Blake Griffin y LaMarcus Aldridge, por el mínimo del veterano. Aunque no están en la mejor parte de su trayectoria, ofrecen versatilidad y experiencia para la postemporada.

Los Lakers pudieron conseguir a Andre Drummond por menos de 1 millón, y pueden obtener gran valor por una minúscula cantidad de dinero. Estos movimientos causaron revuelos en redes sociales, llamando a la NBA por la paridad entre franquicias. Con esto me despido, hasta la otra semana, esto fue Desde el Tabloncillo.