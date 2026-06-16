Senegal lamenta la falta de eficacia en la dura derrota contra Francia en el Mundial

El seleccionador nacional de Senegal, Pape Thiaw, lamentó la falta de contundencia y eficacia de su plantilla tras la derrota sufrida este martes por 3-1 ante la selección de Francia en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El estratega africano reconoció en la comparecencia ante los medios que, en el escenario de una Copa del Mundo de la FIFA, las fallas de concentración se pagan caro ante las potencias élite del balompié global.

Ocasiones desperdiciadas y autocrítica en el banquillo senegalés

"Hoy queríamos ganar el partido, y eso ha quedado patente. Por desgracia, nos ha faltado ser más eficaces y esto es una Copa del Mundo. Al final, todo gira en torno a los detalles", precisó el director técnico con evidente frustración.

Según el análisis táctico de Thiaw, el combinado de los "Leones de la Teranga" contó con las herramientas futbolísticas y las oportunidades de cara al arco para llevarse un mejor resultado, de no haber incurrido en desatenciones específicas en la entrega del esférico.

El timonel senegalés argumentó que durante la segunda parte se suscitaron "errores colectivos" muy marcados que rompieron el equilibrio del partido. Aunque defendió el comportamiento de su última línea en términos generales, criticó la pérdida de balones en fases de transición media, un factor que penalizó directamente la propuesta de su equipo en un tramo donde el desgaste físico empezó a pasar factura en la cancha norteamericana.

El factor Mbappé-Olise y la mirada puesta en Noruega

El encuentro, válido por las acciones del Grupo I del torneo mundialista, se mantuvo espeso y sumamente parejo durante los primeros 45 minutos de juego, periodo donde Senegal logró maniatar los circuitos ofensivos del estratega francés Didier Deschamps.

Sin embargo, en el complemento, la calidad individual de la dupla conformada por Michael Olise y Kylian Mbappé logró desatascar el frente de ataque galo para inclinar la balanza de forma definitiva a favor de los vigentes subcampeones del mundo.

Frente a este adverso panorama, Pape Thiaw ya visualiza los ajustes necesarios para mantener vivas las aspiraciones de su país de avanzar a la siguiente ronda del certamen. El estratega adelantó que exigirá una actitud mucho "más agresiva" a sus jugadores en las zonas de presión de cara al crucial e inmediato compromiso contra la selección de Noruega, insistiendo en que el grupo demostró que tiene la talla competitiva para sufrir y recuperarse en la máxima cita del fútbol.