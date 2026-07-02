Pasión Mundialista 2026 Canadá Suiza vs. Argelia: el minuto a minuto del partido Publicado 2026/07/02 18:15:00 Noticias Relacionadas 1 España arrolla a Austria y avanza a octavos 2 Harry Kane: 'En México, qué partido tan extraordinario nos espera' 3 Hazaña de Paraguay en el Mundial: Elimina a Alemania en penaltis y avanza a octavos de final 4 A Panamá ya no le basta con competir 5 Thiaw: "Es una derrota muy cruel pero el partido no dura 85 minutos" 6 Pochettino alimenta el sueño de Estados Unidos Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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