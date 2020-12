Superó la COVID-19 y halló motivación para llevar al Atlético Nacional a su segunda corona en la LFF

El Atlético Nacional obtuvo su segundo campeonato en la Liga de Fútbol Femenino de Panamá (LFF), de la mano del técnico Wess Torres, quien tras superar la COVID-19 anexó este triunfo a su hoja de vida.

El timonel admitió que vencer esta enfermedad lo motivó para asumir este reto en el banquillo.

Sobre su experiencia con la COVID-19, el timonel les pidió a las jugadoras no celebrar, sino hacerlo en la intimidad de sus hogares.

"Quiero decirle al pueblo que se cuide, pasé por esto, no es relajo. Esto me dio fuerzas para poder estar con las chicas, contarles y darles el mensaje de que cuiden a su familia. Este virus no respeta y hay que tener conciencia. Vamos a casa, no hay que celebrar nada, hay mucha gente enferma y que ha perdido la vida. Lo mejor es llegar a casa y celebrar con la familia", precisó Torres.

El conjunto de la Policía derrotó ayer 2-1 al Tauro, en la final disputada en la cancha del CAI Sport Center.

Yomira Pinzón adelantó desde el punto penal al Atlético, al minuto 31. Dos minutos después, Arianys Argüelles mandó la pelota al fondo de la red, para colocar el parcial 2-0.

Ya en la segunda parte, Tauro lo intentó. Amarelis De Mera marcó el descuento por las taurinas (70'), pero no sería suficiente y la copa acabó en la vitrina del onceno policíaco.

"El merecimiento es para las chicas, que tuvieron un buen torneo. Tauro era un equipo que no había que darle espacio. Nos pusieron contra la pared en el segundo tiempo, pero se pudieron encontrar los espacios para poder marcar, en el primero", agregó Torres.

Por su parte Yoraidil Pérez, capitana del Atlético, dijo que fue un torneo excepcional y de mucho sacrificio. Sobre las claves del triunfo, resaltó la concentración y profundidad del plantel.

El Atlético Nacional se había llevado los honores en la edición de 2017.