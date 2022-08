Surf panameño tiene sus campeones de 2022

Tras una temporada llena de buenos momentos y sacrificios, la Asociación Panameña de Surf dio a conocer los campeones nacionales de 2022.

El anuncio se da al cumplirse la 3ra. Válida del Circuito Nacional de Surf, en Playa Venao, Pedasí, en la provincia de Los Santos, donde los competidores pudieron ofrecer un espectáculo de surf de alto nivel.

Los campeones nacionales 2022 fueron atletas con los 2 mejores resultados de las 3 válidas del Circuito Nacional 2022.

Los campeones:

Open: Isauro Elizondo.

Damas: Samanta Alonso.

Junior - Sub 18: José Alex López.

Junior Femenino: Isabella Goodwin.

Boys Sub 16: Mike Prada.

Girls - Sub 16: Belén Elizondo.

Master: Mike Prada Padre.

Longboard: Edwin Pérez.

SUP Surf: Ricardo Chiari.

Bodyboarding: Edwin Nuñez.

SUP Race Tech: Edonays Caballero.

SUP Race Tech Femenino: Stevie Bodden.

En la Playa Venao y durante dos días de competencia, se realizaron series de las 9 categorías disputadas, donde la final de la categoría Open definía el campeonato nacional y el 1er lugsr del evento.

Los surfistas "Izzy" Elizondo y Tao Rodríguez ofrecieron un espectáculo competitivo que mantuvo a los espectadores muy impresionados, por su alto nivel de estos dos atletas, llevándose Izzy, el primer puesto del evento y el campeonato navional del 2022, dejando claro que Panamá será una de las potencias en el Panamericano del próximo fin de semana.

Ganadores por categoría de la 3ra Valida presentada por Heineken 0.0 y Selinas.

Open Masculino:

1. Isauro Elizondo

2. Tao Rodríguez

3. Kalani García/Jean Carlos González - Igual tercero

Open Femenino:

1. Enilda “Samanta” Alonso

2. Andrea Vlieg

3. Isabella Goodwin

4. Luna Marcano

Junior - Sub 18

1. José Alex López

2. William Pardo

3. Mike Prada

4. Víctor Camarena

Junior Femenino - Sub 18

1. Isabella Goodwin

2. Luna Marcano

3. Belén Elizondo

4. Lucía Rodríguez

Boys - Sub 16

1. William Pardo

2. Mike Prada

3. Sebastián Goldner

4. Víctor Camarena

Girls - Sub 16

1. Luna Marcano

2. Belén Elizondo

3. Layla Brady

4. Andrea Herrera

Longboard

1. Edwin Pérez

2. Luis Calderón

3. Margaux Borderieux

Bodyboarding

1. Edwin Nuñez

2. Jesús Herrera

3. Eloy González

4. David Vargas

SUP Surf

1. Ricardo Chiari

2. Edonays Caballero

3. Esteban Colo

4. María Cristina Canales

SUP Race Technical Masculino

1. Edonays Caballero

2. Gilberto Soto

3. Vicente Vilanova

SUP Race Technical Femenino

1. Stephanie Bodden

2. Maria Samudio

3. Eileen Pitti