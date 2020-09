Surfista es atacado mortalmente por un tiburón blanco

El surfista australiano Nick Slater perdió la vida esta semana, luego de sufrir el escalofriante ataque de un tiburón blanco, mientras se ejercitaba en la playa de Greenmound (Gold Coast), Australia.

Slater, de 46 años, fue rescatado de inmediato por un grupo de compañeros, sin embargo, la mordida del escualo le dañó arterias importantes.

El deportista sufrió una profunda herida, que le destrozó la pierna, desde la ingle hasta la rodilla y los médicos nada pudieron hacer.

Según reportes de news.com.au, el tiburón perdió un diente en el ataque, que luego se encontró alojado en la tabla.

Una foto del diente indicaba que tenía medidas de unos 45 milímetros de largo y 30 milímetro de ancho y probablemente pertenecía a un gran tiburón blanco de 3,5 metros, dijo un funcionario del Departamento de Pesca.

La muerte de Slater fue la primera de este tipo en 62 años, en una playa de Gold Coast. En esa área se han colocado redes anti-tiburones, las cuales el tiburón blanco del ataque debió saltar o romper.

El programa estatal de control de tiburones ha sido un tema divisivo desde que se introdujo en la década de 1960.

Un amigo de la víctima aseguró que Salter era "plenamente consciente del entorno en el que estaba jugando".

"Es muy inusual. Pero no creo que él necesariamente quisiera que el tiburón fuera cazado", agregó.

Al momento del ataque había unos 60 surfistas en la zona.

A beach on the Gold Coast has been rocked by the first fatal shark attack off the coast in 60 years. @JessMillward9 #9News pic.twitter.com/4nEIA1WrQd— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) September 8, 2020