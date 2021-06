Tadej Pogacar defenderá el título del Tour de Francia 'en forma y lleno de confianza'

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se siente "en forma y lleno de confianza" para defender con éxito el título del Tour de Francia en la 108 edición que comienza este sábado en Brest.

Después de su triunfo en la Lieja -Bastoña, el líder del UAE, de 22 años, se tomó un tiempo de descanso y tras atender compromisos con los patrocinadores se marchó a inspeccionar las etapas alpinas del Tour concentrándose en Sestrieres. De los puertos, directo a ganar el Tour de Eslovenia.

"En las montañas probé mi forma, la preparación fue muy buena y entrené de una manera relajada.

Tras el Tour de Eslovenia y el campeonato esloveno me siento en forma y lleno de confianza", señaló Pogacar a dos días del inicio del Tour.

Sobre el recorrido de la presente edición, Pogacar considera que "la primera semana es más nerviosa que el año pasado, pero será divertida".

Según el campeón de 2020, serán especialmente interesantes las dos primeras etapas. "Los finales son difíciles. No tenemos idea de cómo será, pero serán emocionantes".

"Las etapas de montaña, incluida la de Tignes, las he recorrido. Serán duras, por supuesto. Hay equipos fuertes, pero siempre es así. Me tengo que concentrar en mi mismo y no cometer errores, pero también sabiendo quienes son los rivales de la general. Todavía no pienso en la última semana, pero será decisiva, lo veremos día a día. ", concluyó Pogacar.

las etapas que tendrá el máximo evento ciclístico el Tour de Francia, donde Tadej Pogacar defenderá su título. 23

los equipos que correrán la nueva edición del Tour de Francia a partir de hoy, y que contará con 184 pedalistas.

Por su lado, el británico Geraint Thomas (Ineos), ganador del Tour 2018, vuelve a la carrera después de un año de ausencia, con nuevos ánimos y el convencimiento de que su equipo plantará cara al gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar, "un corredor de gran talento", según el corredor de Cardiff.

"Esta temporada ha comenzado mejor, con buenos resultados para el equipo. Me tomó mucho tiempo volver a un buen nivel de forma después de ganar el Tour en 2018. Luego terminé segundo en 2019 y estoy bastante orgulloso de eso. Estaba en posición de ganar y solo un compañero de equipo lo impidió. Este año estoy seguro de que Tadej Pogacar estará presente en la pelea, es un gran talento", dijo Thomas sobre el evento ciclístico en Francia.

El galés aseguró que la primera semana será complicada, con dos jornadas montañosas en Bretaña y la contrarreloj de 27 kms del quinto día.

"Será difícil, seguro, y estresante. La primera crono es larga. El pelotón es más Competitivo de todos modos. Las etapas bretonas son difíciles con subidas y bajadas constantes, además, podría llover y los finales de las dos primeras etapas son exigentes, así que esto será difícil ", concluyó.