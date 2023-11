Thelen se queda con la victoria en Estrella Del Mar

MAZATLÁN, México – Una ronda final de 69 golpes le permitió a Joel Thelen consagrarse campeón de la Dev Series Final 2022-23, evento que concluyó este sábado en Mazatlán, México. Además de lograr la victoria, el estadounidense aseguró condiciones completas para el swing latino de PGA TOUR Americas 2024.

Luego de los 72 hoyos de juego oficiales, el jugador de 33 años llegó a un score global de 21-bajo par 263 para superar por un golpe a su compatriota Samuel Anderson (64) y al costarricense Paul Chaplet (64). A pesar de no lograr la victoria, tanto Anderson como Chaplet aseguraron también estatus full para los seis torneos que comprenden la parte latina del PGA TOUR Americas.

A tres golpes del campeón, empatando en el cuarto lugar, terminaron el mexicano Fernando Arzate (66) y los estadounidenses John Greco (67) y Christophe Sutts (66). En la séptima casilla y cerrando ese grupo de jugadores que se fue a casa con estatus condicional para el swing latino de PGA TOUR Americas, igualaron con 16-bajo par los estadounidenses Flint Bekkers (64), Alex Weiss (66), Evan Brown (68) y Jordan Costello (70).

“Estoy muy contento de haber ganado. Sabía que no había muchas tarjetas en juego así que me voy más que feliz con el resultado”, sostuvo Thelen, quien logra por segunda vez en su carrera membresía para el Tour Internacional del PGA TOUR a través de la Dev Series Final.

Thelen había iniciado la ronda final con una ventaja de cuatro golpes y logró ampliarla con dos birdies en sus primeros tres hoyos. En el par-5 del 7 perdió su bola en el rough a la izquierda del green y tuvo que conformarse con un bogey. Para la vuelta inició con birdie al 10 y ratificó su liderato con dos birdies más al 14 y 15. En el 16 las cosas parecían ponerse algo difíciles para Thelen, que luego de dudar entre el hierro-5 y el hierro-6 escogió el segundo mandando su tiro de salida al Hazard. Un doble-bogey en ese par 3 le abría una pequeña puerta a Anderson y Chaplet.

En sus últimos dos hoyos, Thelen sabía que con dos pares el torneo era suyo. Así fue, dos pares y el trofeo de campeón en su maleta de regreso a casa.

“Mi objetivo era terminar el día con una ventaja más grande. Aunque no lo conseguí siempre tuve una mentalidad positiva. Como mencioné ayer no fue fácil reponerse de lo que pasó hace dos semanas en Q-School pero vine acá con ganas de hacer las cosas bien. Me siento muy contento de ser parte de PGA TOUR Americas con un calendario más grande”, sostuvo Thelen, quien permanecerá en México para jugar la próxima semana en Monterrey un evento del Tour Mexicano.

Thelen fue parte del Korn Ferry Tour la temporada anterior y logró jugar 21 torneos. De los nueve cortes que superó su mejor resultado fue el empate por el puesto 35 en el Albertsons Boise Open presentado por Chevron. En PGA TOUR Latinoamérica jugó tan solo tres torneos y su mejor presentación fue un empate por el sexto lugar en el Neuquén Argentina Classic.

