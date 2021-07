Thomas Christiansen afirma que Panamá debe 'trabajar, trabajar y trabajar'

La selección de Panamá tiene que "trabajar, trabajar y trabajar" para corregir sus fallos en defensa, afirmó el entrenador hispano-danés Thomas Christiansen luego de empatar este martes 3-3 con Catar en la Copa Oro 2021.

"Queda trabajar, trabajar y trabajar. Es lo único que podemos hacer para corregir las situaciones en las que tuvimos problemas", dijo Christiansen en la conferencia de prensa tras el partido jugado en Houston.



Matizó que, pese a los problemas defensivos que quedaron evidenciados en este partido, mantiene su confianza y apoyo en el grupo.

Confió en poder ajustar las líneas de cara al próximo partido con Honduras, este sábado.



Christiansen señaló que las sensaciones al final del partido fueron "buenas" y que el equipo demostró que "no se rinde" a pesar de estar a bajo en tres ocasiones.

Por todo eso consideró "muy merecido el puntito".

"Hay que felicitarle, no hay que olvidar a qué equipo tuvimos al frente. Eso le da más mérito al poder igualar el partido y en momentos hasta poder remontarlo, puntualizó.

Potr su parte, el español Félix Sánchez Bas, técnico de la selección de Catar, resaltó tras el empate a tres goles frente a su similar de Panamá en el arranque del grupo D de la Copa Oro, que no fueron capaces de mantener el resultado y llevarse los tres puntos.

"Fuimos capaces de definir en tres buenos ocasiones, pero no fuimos capaces de aguantar el resultado y llevarnos los tres puntos", puntualizó Sánchez Bas en la conferencia telemática después del encuentro frente a su rival centroamericano.

Admitió que el partido tuvo dos partes, en la primera se veía "mucho respeto" de ambas selecciones que buscaban comenzar el torneo de la mejor manera y una segunda parte donde se salió con todo.



"Tenemos que trabajar en los errores no forzados que cometimos, mantener el resultado, ser constantes y no tener altibajos", manifestó.

A pesar de estar tres veces arriba y no conseguir el triunfo, Sánchez Bas señaló que está "satisfecho porque su equipo se esforzó al máximo".



Ponderó el trabajo del equipo panameño, al que tipificó como "un equipo fuerte" y que "exige mucho" por el tipo de jugadores que presenta.

Apuntó que es un buen resultado para comenzar un torneo que nunca han jugado, al tiempo que señaló que todo es parte del aprendizaje y el crecimiento "para llegar los mejor preparados para el Mundial de 2022".

El equipo de Catar, actual campeón asiático y próximo anfitrión del Mundial Fifa 2022, volverá a la cancha el sábado próximo para medirse ante su similar de Granada, en la continuación del grupo D de la Copa Oro 2021.