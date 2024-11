Thomas Christiansen sobre Costa Rica: 'No podemos vivir del pasado'

El técnico Thomas Christiansen fue claro en sus palabras e hizo el llamado, "no podemos vivir del pasado", sobre sus próximos dos partidos contra Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Panamá visita a Costa Rica el 14 de noviembre en San José y recibe el 18 de noviembre a los ticos en el estadio Rommel Fernández.

El equipo panameño en la pasada edición eliminó a Costa Rica en los cuartos de final, una historia que se repite nuevamente en la actual edición.

Thomas Christiansen agregó que es un técnico 'ambicioso' y que desea estar nuevamente en al Final Four de la Nations League por tercera ocasión en forma consecutiva.

"Es una obligación", sostuvo el Mister, pero al mismo tiempo hizo el llamado para vivir el presente y advirtió que Costa Rica ganó su grupo y que será otra eliminatoria.

"Empezamos de cero y tenemos que invertir lo máximo para ganar a Costa Rica"., agregó el técnico del elenco panameño.

Christiansen aclaró quie no cito al lateral izquierdo Eric Davis, debido que arrastra una lesión y se recupera de una rodilla.

Además sobre la ausencia del portero Luis 'Manotas' Mejía del Nacional de Uruguay que no fue convocado, el técnico agregó que no es nada futbolístico, es una situación personal que vive el jugador y decidió no convocarlo, además reiteró que la puerta de la selección no se le cierra a nadie.

Mientras que el llamado de Janpol Morales que juega en el Macará de Ecuador, Christiansen considera que no es novedad, debido que estaba entre sus planes en los pasados juegos amistosos y sobre Edilson Carrasquilla que milita en el San Francisco, considera que es bueno, debido que debe existir un acercamiento con los jugadores de la LPF.