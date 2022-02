Tom Brady ignora a los Patriotas, con los que ganó 6 Super Bowls, en su carta de retiro

El 16 de abril del año 2000 el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, dio el visto bueno para elegir al joven Tom Brady, pasador que luego ganó seis Super Bowls con ese equipo al que este martes ignoró en su despedida.

En 20 temporadas con el pasador nacido en San Mateo, California, los Patriots se convirtieron, junto con los Steelers, en la franquicia más exitosa de la NFL con seis trofeos Lombardi. Además fueron campeones de la Conferencia Americana en nueve ocasiones.

A pesar de estos logros con New England junto al "coach" Belichick, el considerado mejor jugador de la historia no dedicó una palabra en su carta de despedida de nueve páginas, que publicó en su Istagram, al equipo que le abrió las puertas de la NFL.

En cambio repartió reconocimientos para los Buccaners, con los que estuvo sólo dos campañas, en los que obtuvo un Super Bowl.

"A mis compañeros Bucs de los últimos dos años; los quiero, me ha encantado salir al campo de batalla con ustedes. No podría estar más feliz por lo que hemos conseguido juntos", escribió.

Los seguidores de Tampa Bay también recibieron el cariño del pasador de 44 años en su despedida, en la que no se acordó de mencionar a los fanáticos de los Pats que lo aplaudieron por dos décadas.

"A los aficionados de los Bucs, gracias. No sabía qué esperar cuando llegué aquí, pero su apoyo y abrazo han enriquecido mi vida y la de mi familia. Es un honor haber jugado para una afición tan apasionada y divertida". No se olvidó del gerente general Jason Licht, quien lo contrató como agente libre cuando dejó a New England en 2020.

"A Jason Licht, gracias por tu apoyo a diario y tu amistad; nunca lo olvidaré. Tu liderazgo me dio confianza y eso lo agradeceré siempre".

Brady también destacó la paciencia del entrenador de los Bucs, Bruce Arians, para sobrellevarlo.

"A mi entrenador, Bruce, gracias por aguantarme! Tu liderazgo y guía fueron ideales. No hubiéramos tenido éxito sin tu experiencia, intuición y sabiduría. Estoy muy agradecido".

El pasador reconoció a su entrenador personal, el argentino Alex Guerrero, así como a su agente Don Yee y terminó su carta con una visión al futuro de las compañías que fundó.

"El futuro es emocionante. Tengo la fortuna de haber co-fundado compañías como Brady Brand o TB 12 Sports a las que estoy emocionado de poder seguir ayudando a crecer y tal como mi vida, será un trabajo en progreso".



Agradecimientos para todos, pero para los Patriots, el entrenador Belichick y los aficionados con los que forjó su leyenda del mejor de la NFL no hubo ni una palabra de agradecimiento.