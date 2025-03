Travis Kelce, novio de Taylor Swift, va por su revancha al Super Bowl

Travis Kelce, tres veces campeón de la NFL y novio de Taylor Swift, afirmó este miércoles que en la temporada 2025 resarcirá a sus compañeros y aficionados de los Kansas City por el fracaso en el Super Bowl LIX que perdieron ante los Philadelphia Eagles, el 9 de febrero pasado.

"Creo que decepcioné a mis muchachos. No sé qué fue lo que me pasó en ese juego, pero sí puedo decir: Kansas City, cariño, vamos a volver a la carga por al menos un año más. No puedo decir si será el último año, pero me encanta lo que hago por la ciudad de Kansas City y por la organización de los Chiefs y voy a darles todo lo que tengo", afirmó el ala cerrada de 35 años.

Kelce, quien hace una semana acabó con las especulaciones sobre su retiro, se mostró convencido de que le queda la suficiente calidad para sostenerse como uno de los mejores en su posición en la NFL.

"No quiero dejar esta vida aún. Siento que todavía puedo jugar a un alto nivel y posiblemente a uno más alto. He trabajado mucho y estoy concentrado para ofrecer mi mejor versión.

Tengo la responsabilidad de cumplir con el contrato que firmé. Es pura intuición. Me encanta este juego, entrar al estadio con los chicos que están allí y ganar", señaló Travis, junto a su hermano Jason durante la transmisión de su podcast 'New Heights'.

La temporada 2024 fue la menos productiva en la carrera del ala cerrada. Sumó 823 yardas y sólo tres anotaciones, algo que confió en mejorar de la mano de Andy Reid, entrenador de los Chiefs.

"El 'coach' Reid ha sido una de las mayores influencias en mi vida, no sólo en el fútbol. No quiero dejar de ir a trabajar con él, no quiero dejar de aprenderle, ni dejar de ser parte de las razones por las que tiene éxito. Quiero que ese hombre tenga el mayor éxito del mundo por la persona que ha sido en mi vida", dijo.'