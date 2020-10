Valtteri Bottas cumple su palabra con Hamilton en el Gran Premio de Rusia

El finlandés Valtteri Bottas, ganador del Gran Premio de Rusia gracias a una salida caótica con varios incidentes, retrasó la cita del inglés Lewis Hamilton, que perdió el liderato por una sanción y acabó tercero, con la victoria 91 que igualaría la plusmarca del alemán Michael Schumacher.

Bottas, que llevaba todo el fin de semana anunciando que su objetivo era retrasar en la medida de lo posible el festejo de su compañero, cumplió con el pronóstico gracias a una magnífica salida en la que adelantó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó en ese segundo lugar, y remató la jugada aprovechando una doble sanción de 5 segundos a Hamilton, hasta entonces líder.

Hamilton (Mercedes), aseguró que "nadie" ha recibido sanción "por algo tan ridículo".

"Estoy seguro de que nadie ha tenido dos sanciones de cinco segundos por algo tan ridículo antes", señaló el piloto británico en declaraciones posteriores a la carrera recogidas por 'Motorsport.com'.



El piloto inglés se mostró sorprendido por esa sanción, que le obligó a parar durante 10 segundos en talleres antes de cambiar su neumáticos cuando iba primero, de manera que se reincorporó a la carrera undécimo y fue progresando hasta el tercer lugar final.



"No puse a nadie en peligro, he hecho esto en un millón de circuitos durante los años y nunca he sido cuestionado por ello. Pero es lo que es", añadió Hamilton.



Preguntado por si consideró la decisión un castigo excesivo, el piloto inglés dijo que "por supuesto" y se preguntó si estaban "intentando pararle". "Pero está bien, solo tengo que bajar la cabeza y seguir concentrado, y veremos lo que ocurre", añadió.

Por su parte, los comisarios del Mundial de Fórmula Uno han acordado retirar los dos puntos de penalización en la superlicencia impuestos al británico por sus infracciones en la pruebas de salida durante los entrenamientos antes del Gran Premio de Rusia, y han impuesto en su lugar una multa a su equipo, Mercedes.



Asimismo el británico también recibió dos puntos de penalización en su superlicencia de la FIA por los incidentes, lo que le llevó tener 10 puntos sobre 12 y lo dejó a sólo dos de la prohibición de disputar una carrera.

Pero los comisarios de la FIA han dado marcha atrás y han eliminado los puntos de penalización, y en su lugar los ha sustituido por una multa de 25.000 euros a Mercedes, informa motorsport.com.



"Los comisarios recibieron información del equipo de que el piloto del coche 44 había recibido una instrucción del equipo para realizar el inicio de la práctica en el lugar incorrecto", se lee en un informe de la FIA.



"Esto fue confirmado por los comisarios después de escuchar el audio entre el equipo y el conductor", agrega la FIA.