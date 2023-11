Venezolano Carlos Mendoza, nuevo piloto de los Mets

El venezolano Carlos Mendoza, nuevo dirigente de los Mets, dijo este martes en su presentación que espera dar forma a un elenco que "salga y juegue duro en cada lanzamiento", pero que también sepa divertirse.

"Todo se reduce a la preparación, la atención al detalle cada día y la competencia. Quiero que el equipo salga y juegue duro en cada lanzamiento y, al final del día, quiero que se divierta", dijo periodistas en el Citi Field, hogar de la novena neoyorquina.



Mendoza fue presentado por el presidente de operaciones de béisbol del equipo David Stearns.



"Creo que la gente en el béisbol durante mucho tiempo ha esperado que Carlos sea un gran manager", expresó.



Mendoza ahora, y Oswaldo Guillén en el pasado son los únicos venezolanos designados al cargo dirigente a tiempo completo en la historia de las Grandes Ligas.



Alfredo Pedrique y Miguel Cairo también dirigieron en la MLB, pero de manera interina.



Mendoza, quien señaló lo importante que ha sido para él y su familia su designación al frente de los Mets, reveló, que antes de tomar la decisión de aceptar el puesto de dirigente del equipo, pidió el consejo del dominicano Luis Rojas, quien tuvo esa responsabilidad en las campañas de 2020 y 2021.



"Lo considero un amigo y no le deseo más que la mejor de las suertes", expresó al describir la relación que lo une a Rojas.



Mendoza, nacido hace 43 años en Barquisimeto, tiene el desafío de elevar considerablemente el listón del desempeño de los Mets, que finalizó cuarto en la División Este de la Liga Nacional.



"Estoy entusiasmado con nuestra plantilla. Este es un equipo que ganó 100 juegos no hace mucho y muchos de los jugadores principales todavía están en nuestro 'roster'", dijo.



Las expectativas de Mendoza van más allá de lograr una temporada exitosa con los Mets y devolver el entusiasmo a las gradas del Citi Field.



"He experimentado juegos de 'playoffs' aquí en octubre, al otro lado de la ciudad, y no puedo esperar a tener esa experiencia en Citi Field con los fanáticos de los Mets", expresó.