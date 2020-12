Verstappen se lleva el triunfo en la última carrera de la temporada de Fórmula Uno

El holandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que se cerró con el ya conocido séptimo título del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), tercero este domingo en el circuito de Yas Marina.

Verstappen, de 23 años, logró su décima victoria en F1, la segunda del año, al ganar, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) -que conservó el segundo puesto del campeonato- y de Hamilton, una prueba que el español Carlos Sainz acabó sexto, justo detrás de su compañero inglés Lando Norris, certificando el tercer puesto final de McLaren en el Mundial de constructores.

McLaren le arrebató la tercera plaza por equipos a la escudería del mexicano Sergio Pérez, que se retiró en la décima de las 55 vueltas al fallar el motor de su Racing Point.



El otro Red Bull, el del tailandés Alexander Albon, fue cuarto, por delante de los dos McLaren y del australiano Daniel Ricciardo, que acabó séptimo su última carrera con Renault, en la que firmó la vuelta rápida.



Los franceses Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Esteban Ocon (Renault) fueron octavo y noveno; y el último punto en juego, el que otorga el décimo puesto, se lo llevó el canadiense Lance Stroll (Racing Point).

Un punto que no evitó que el tercer puesto del campeonato de constructores se lo llevará McLaren, capitaneado una vez más por Sainz, que, en su última carrera con los de Woking -el talentoso madrileño estará el año que viene en Ferrari- certificó la repetición del sexto puesto en el Mundial que ya había ocupado en 2019. Esta vez con la mejor puntuación desde que pilota en F1: 105 puntos.

Hamilton ganó su séptimo Mundial con un total de 347, 124 más que Bottas y con 133 de ventaja sobre Verstappen; en un certamen que el mexicano 'Checo' Pérez, a pesar de su retirada de este domingo, acabó cuarto. Con 125 unidades

Mercedes, que hacía ya cinco carreras que había festejado su séptimo título seguido de constructores, ganó este campeonato con 573 puntos, 254 más que Red Bull. McLaren fue tercera, con 202.

VEA TAMBIÉN: Roban en la casa del futbolista Paolo Rossi durante su funeral

"Efectué una muy buen salida; y luego lo importante fue gestionar y conservar los neumáticos. Tuve buen ritmo y conseguí ganar la carrera, por lo que estoy muy contento", explicó 'Mad Max'.

"Una vez que vi que los Mercedes se iban quedando, ya todo fue bastante más fácil", explicó Verstappen.

To everyone who helped make 2020 possible.



Thank you. #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/ibg28PyQPV