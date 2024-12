Vinicius recibe premio al mejor jugador Iberoamericano 2024

Vinicius Junior, internacional brasileño del Real Madrid, recibió este lunes el Trofeo EFE al Mejor Jugador Iberoamericano 2024 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas de manos del presidente de la Agencia EFE, Miguel Angel Oliver, y acompañado de su compatriota Roberto Carlos, leyenda del club y vencedor también de este galardón en su época de jugador en 1998.



Miguel Angel Oliver ponderó los méritos de Vinicius Jr., no sólo por la percepción generalizada de sus grandes actuaciones con el Real Madrid, sino por sus estadísticas, y su contribución a los títulos cosechados por su equipo, tanto en goles como asistencias en finales como la Champions League o la Copa Intercontinental.



Vinicius, ganador ya de tres ediciones del Trofeo EFE, dijo sentirse "muy feliz de volver a ganar este premio". "Estoy muy contento porque valora la temporada, pero quiero recordar que sin mis compañeros no podría sumar esta alegría, ellos hacen lo más complicado y ojalá no sea el último, y puedan venir más premios como éste. Acabamos el año con buenas sensaciones y afrontamos el nuevo que viene con mucha ilusión para ganar más y dar nuestra mejor versión".



Oliver felicitó a Vinicius por su gran temporada, que le ha servido para incorporar a su hoja de servicios multitud de reconocimientos, incluido el The Best de FIFA. "Vinicius, al igual que Roberto Carlos, a quien tienes a tu lado, tus éxitos individuales y colectivos te sitúan ya entre los más grandes de la historia del club. El premio EFE tiene una dilatada trayectoria, eres el séptimo brasileño que lo tiene en sus manos y por tu rendimiento, tu talento y determinación en el terreno de juego, mereces este galardón", afirmó Miguel Angel Oliver.



Vinicius, tras el acto en Valdebebas, se entrenó junto a sus compañeros en el estadio Alfredo di Stéfano, que hoy abrió sus puertas al público y donde más de 5.000 aficionados pudieron presenciar en directo las evoluciones de la plantilla de Carlo Ancelotti, coincidiendo con las fechas Navideñas.



Otros brasileños que recibieron en su momento el Premio EFE al mejor Jugador Iberoamericano son Rivaldo, Ronaldinho, Romario, Ronaldo Nazario,Roberto Carlos y Casemiro.



Premiados ediciones anteriores:



.1990-91 Rommel Fernández (Panamá, Tenerife).



1991-92 José Luis Zalazar (Uruguay, Albacete).



1992-93 Iván Zamorano (Chile, Real Madrid).



1993-94 Romario (Brasil, Barcelona).



1994-95 Iván Zamorano (Chile, Real Madrid).



1995-96 Diego Simeone (Argentina, Atlético de Madrid).



1996-97 Ronaldo (Brasil, Barcelona).



1997-98 Roberto Carlos (Brasil, Real Madrid).



1998-99 Rivaldo (Brasil, Barcelona).



1999-00 Martín Herrera (Argentina, Alavés).



1999-00 Fernando Redondo (Argentina, Real Madrid) -Premio especial al mejor jugador iberoamericano de la década-.



2000-01 Roberto Acuña (Paraguay, Zaragoza).



2001-02 Javier Saviola (Argentina, Barcelona).



2002-03 Ronaldo (Brasil, Real Madrid).



2003-04 Ronaldinho (Brasil, Barcelona).



2004-05 Diego Forlán (Uruguay, Villarreal).



2005-06 Pablo Aimar (Argentina, Valencia).



2006-07 Lionel Messi (Argentina, Barcelona).



2007-08 Sergio ‘Kun Agüero (Argentina, Atlético de Madrid).



2008-09 Lionel Messi (Argentina, Barcelona).



2009-10 Lionel Messi (Argentina, Barcelona).



2010-11 Lionel Messi (Argentina, Barcelona).



2011-12 Lionel Messi (Argentina, Barcelona).



2012-13 Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid).



2013-14 Diego Costa (Brasil-España, Atlético de Madrid).



2014-15 Luis Suárez (Uruguay, Barcelona).



2015-16 Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid).



2016-17 Real Madrid.



2017-18 Edinson Cavani (Uruguay, París Saint-Germain).



2019-20 Carlos Henrique Casemiro (Brasil, Real Madrid).



2020-21 Luis Suárez (Uruguay, Atlético de Madrid).



2021-22 Vinícius Junior (Brasil, Real Madrid).



2022-23 Vinícius Junior (Brasil, Real Madrid).



2023-24 Vinicius Junior (Brasil, Real Madrid).