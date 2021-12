Xavi Hernández: 'Empieza nueva etapa en el Barça'

El Barcelona confirmó en Múnich que ahora mismo pertenece a la segunda división del fútbol europeo y jugará la Liga Europa tras caer goleado de nuevo ante el Bayern (3-0), que volvió a atropellarle sin piedad en la noche que necesitaba un milagro.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "hoy empieza una nueva etapa" para el conjunto azulgrana tras perder ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

"La palabra fracaso no me gusta. Quien lo intenta nunca fracasa. Podemos hablar de decepción o resignación. Vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece, se lo he dicho a los jugadores".

Xavi admitió que se va del partido "cabreado" porque "el Barça no merece esto" y que "ahora la Liga Europa" es "la realidad y hay que competir". "El objetivo del Barça es ganar todos los partidos", sentenció.

Por su parte, el capitán del Barcelona, Sergio Busquets, recordó que "muchos equipos han pasado por la situación de jugar la Liga Europa, como el Chelsea o el Bayern de Múnich hace más tiempo, y han salido" tras perder y quedar eliminado de la Liga de Campeones.

"Nos quedan malas sensaciones, no es lo que se merece el club ni los aficionados, queríamos seguir en la Champions y seguir pasando fases, pero esta es la realidad, que nos vamos a la Liga Europa. Es una situación dura, que duele", admitió Busquets.

Según el centrocampista, "son muchos los factores que han llevado al Barcelona hasta aquí". Y los enumeró: "Sabemos la situación delicada del club, algunas cosas no se han hecho bien y a los jugadores también nos han faltado cosas".

Ya pensando en el futuro, Busquets consideró que el Barcelona tiene "equipo para ganar la Liga Europa". Y está convencido de que el conjunto "va a ir a mejor por cómo se está trabajando".