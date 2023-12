Yamamoto, eufórico con los Dodgers

El diestro japonés Yoshinobu Yamamoto se unió a los Dodgers de Los Ángeles, que aún vive la fiesta por la llegada de su compatriota Shohei Ohtani.

"No diría que Ohtani sea el único motivo por el que decidí venir. Ganar siempre fue lo más importante para mí. No sólo ganar ahora sino seguir ganando en el futuro y realmente sentí que los Dodgers me dieron la mejor oportunidad para poder hacerlo", dijo Yamamoto a periodistas en el Dodger Stadium.

Los Dodgers firmaron con Yamamoto un contrato de 325 millones de dólares por las próximas 12 temporadas.

Antes, que el pelotero Ohtani estampó su firma en un contrato récord de 10 años a cambio de 700 millones de dólares.

"Aun si él (Ohtani) hubiese decidido firmar con otro equipo, a lo mejor hubiera terminado en Los Ángeles como un dodger", sostuvo el nuevo abridor del equipo dirigido por Dave Roberts.

"Estoy más que eufórico de convertirme en miembro de esta franquicia histórica y no puedo expresar lo mucho que significa para mí el poder llamar Los Ángeles mi nueva casa", dijo el japonés, quien lucirá el número 18 en la espalda en su uniforme.

Yamamoto suele lanzar bolas que superan las 95 millas por hora (152,8 kilómetros).

12

las temporadas que jugará el japonés Yamamoto con los Dodgers. 325

los millones que ganará Yamamoto por su contrato con los Dodgers.

Yamamoto viene de conquistar la triple corona de picheo en la NPB, con dominio en número de victorias (17), efectividad (1.16) y ponches (176).

Lanzó para los Orix Buffaloes y conquistó por tercera campaña consecutiva el premio Eiji Sawamura, la versión japonesa del Cy Young.

Acumuló un récord de 49-16 con un porcentaje de carrera limpias permitidas de 1.44 mientras ponchó a 580 rivales.