Yassir Cabrera, enfocado en competencias de alto nivel

Enfocado en grandes retos entre ellos los XXIV Juegos Centroamericanos de El Salvador y los Juegos Panamericanos de Chile 2023, está el marchista panameño Yassir Ameth Cabrera López.

Cabrera quién entrena en Panamá y Bogotá, Colombia, se siente muy optimista de los puntos acumulados en busca de su clasificación para el Mundial de Atletismo.

“El sábado en España, competí en los 20 kilómetros del World Race Walking Tour de A en La Coruña (Tour categoria Gold de la World Athletics) después de una año de no hacer 20 km, porque ya que me había enfocado más en la distancia de los 35 km, terminé con un tiempo de 1h24m10s y (1,103 puntos en la tabla del ranking de la WA, en el lugar 28 de 90 marchistas del mundo”, aseguró el atleta.

“En cuanto a sensaciones, me sentí muy bien, y salí a la competencia muy motivado y con las ganas de romper el récord nacional (1h23m43s el cuál me pertenece), pero lastimosamente no se me dio quedé a tan solo a 27 segundos de lograrlo”, aseguró cabrera.

“ Las próximas competencias serán los 20 kilómetros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en San Salvador, El Salvador el mes de junio y los 20 km del Campeonato Sudamericano de Atletismo que se celebrarán en São Paulo, Brasil 26 de julio”, comentó desde Bogotá el atleta.

“Espero meterme en ambos eventos en el medallero y lograr puntos valioso para la clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest que será a finales de agosto. Luego de esto serán los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile a finales del mes de octubre, donde espero estar y representar a Panamá”.

“Actualmente me encuentro en Bogotá, Colombia recuperándome y haciendo un descanso activo tras la competencia en España y seguiré mis entrenamientos para la próxima competencia en los juegos Centroamericanos y del Caribe”, finalizó diciendo el panameño.

En abril de este año Yassir Cabrera compitió en los 35 kilómetros del Campeonato Panamericano de Marcha Atlética celebrado en Managua, Nicaragua, donde terminó como el quinto mejor del continente y muy cerca del podium.

