Yesica 'Tuti' Bopp cree que 'la perseverancia' es clave que la ha mantenido por muchos años como campeona mundial

La boxeadora y campeona mundial minimosca de la AMB, Yesica 'Tuti' Boop, de Argentina, defiende su corona ante la mexicana Jessica Plata en la cartilla KO a las Drogas de boxeo femenino que se realizará este viernes en el Majestic Casino de Multicentro.

La campeona minimosca Yesica Yolanda "La Tuti" Bopp defenderá su título mundial minimosca de la AMB ante la mexicana Jessica Nery Plata, será la defensa número 24 de la monarca nacida en Argentina.

Sonriente "La Tuti" Bopp vuelve al entarimado, lleva 13 años defendiendo la corona minimosca, algo que para ella cada vez que sube al ring es un reto.

"Tuti" Bopp añade que no hay secreto para mantener un título mundial de boxeo por muchos años, pero aclaro que "la perseverencia" es muy importante.

De pequeña estatura, pero con alma y corazón de guerrera, Bopp explica que cada vez que sube al ring como campeona mundial, siente que va pelear por un título mundial, como si fuera la primera vez.

"El poder tener la oportunidad de pelear por un título del mundo siempre ta da un plus", sostuvo la pugilista sudamericana.

"Para mí defender el título, es como una nueva oportunidad por la corona mundial y me entreno a conciencia".

Aunque suene lógico las palabras de Bopp sirven de motivación para varios boxeadores que ganan un título mundial y después se descuidan en muchos aspectos.

"Si ganó mantengo el título y si pierdo me lo ganan, por eso me entreno a conciencia", reiteró Bopp que añadió que por eso no descuida su preparación.

Bopp lidera la función estelar de boxeo femenino KO a las Drogas en su pelea contra mexicana Jessica Nery Plata por el título mundial minimosca de la AMB este viernes en el Majestic Casino.

Otra pelea será entre Nathaly Delgado contra Clara Lescurat de Argentina en 10 rounds y peso super mosca. Mientras que Chantal Martínez se enfrenta a Mónica Henao, otras tres peleas más completan la cartilla.