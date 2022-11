Aerolínea sudafricana Airlink trata de abrirse paso en el mercado panameño

La aerolínea sudafricana Airlink trata de aumentar su presencia de marketing y ventas en América Latina, con la finalidad de incluir mercados en Ecuador, Panamá y Perú.

Airlink ha designado a Aviareps como sus agentes generales de ventas en América Latina para promocionar su horario de vuelos, el cual sirve una red de rutas que actualmente conecta 45 destinos en todo el sur de África.

Aviareps representará y aumentará la visibilidad de la marca Airlink en estos tres nuevos mercados.

Además se espera que respalde el impulso de la aerolínea para aumentar su participación en los viajes entrantes al sur de África desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, donde Airlink ya disfruta de presencia.

"Con nuestro alcance, opciones de rutas, servicio y confiabilidad, Airlink es ideal para apoyar a todos los que quieran explorar y aprovechar al máximo las oportunidades que existen en ambos lados del Atlántico Sur", dijo el CEO y director general de Airlink, Rodger Foster.

Representantes de Aviareps, en tanto, recalcan que la asociación tiene por objetivo aumentar su penetración en los mercados latinoamericanos.

Ya Airlink y Aviareps tienen una relación establecida en la región europea y africana.

Airlink aterriza en destinos como Botswana, Zimbabwe y Namibia.

Los viajeros tienen la oportunidad de disfrutar del paisaje africano y adentrarse en los populares safaris.

We’re expanding our commercial footprint in #LatinAmerica and have appoint #AVIAREPS as our General Sales Agent to represent #FlyAirlink in the three new markets.

Read full article: https://t.co/dnX0thSF0S#FlyAirlink #AirTravel #Airlink #News #LatinAmerica pic.twitter.com/EzmMwIRWb5