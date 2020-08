Alcaldía de San Miguelito exonerará 50% de impuestos a Mipymes

Salones de belleza, barberías, restaurantes, y negocios independientes ubicados en el distrito de San Miguelito que reiniciaron sus operaciones y que han sido afectadas económicamente por la pandemia de la COVID-19 se le exonerará 50% de impuestos, así lo dio a conocer el alcalde Héctor Carrasquilla.

Carrasquilla dijo que se tomó esta medida con la finalidad que el empresario no despida a sus trabajadores y reactivar la economía. "La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año toda vez que los empresarios no han podido tener ingresos en todo este tiempo", agregó.

Explicó que en el caso de los dueños de busitos colegiales, estos serán exonerados con un 100%, es decir no pagarán impuestos.

A partir de este lunes 17 de agosto, las salas de belleza y barberías podrán operar con previa cita y una capacidad al 50% en sus instalaciones; además, las tiendas de ventas al detal podrán hacer entrega de mercancías en las puertas de sus locales y en los estacionamientos solo a aquellos clientes que hagan sus pedidos en línea.

Todas las actividades que se autorizan a reabrir deben cumplir con las medidas de bioseguridad, exigidas por el Ministerio de Salud.

El Gobierno Nacional reitera que en la medida que se avance en el fortalecimiento del sistema de salud con la ampliación de la capacidad hospitalaria, el personal de salud, aumento de pruebas para detectar los casos positivos de COVID-19 y se amplíen las acciones de trazabilidad, se analizará la apertura de otras actividades económicas.

Las Mipymes quienes representan el 90% del parque empresarial y emplean a más de 200 mil personas a nivel nacional, es uno de los sectores más afectados por la pandemia que se registra desde el pasado mes de marzo.

El 1 de julio el presidente Laurentino Cortizo anunció que las Pymes afectadas por la pandemia se le iba a dar acceso a préstamos por un total de 75 millones de dólares este año y $75 millones más en el 2021.

El Banco Nacional será el administrador del fondo y como banco de segundo piso, va a distribuir los recursos a través de Caja de Ahorros, bancos privados, cooperativas y otras entidades crediticias interesadas en apoyar este plan con préstamos con tasas blandas y un plazo de 84 meses.

Las entidades bancarias que confirmaron su participación en el plan están: Banco Aliado, S.A., Banco Delta, S.A., Caja de Ahorros, Canal Bank, S.A., Capital Bank, Inc., Credicorp Bank, S.A., Metrobank, S.A., MMG Bank Corporation, Towerbank International Inc., Unibank, S.A. y Multibank, Inc.

Otras entidades crediticias interesadas son la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Chiricano (Cacechi), Cooperativa Nueva Unión, R.L., Cooperativa Gladys B. Ducasa, Cooperativa de Servicios Múltiples de Chiriquí (ECASESO) y la Corporación Bella Vista de Finanzas (Mi Éxito).

Las financieras que también particparán del programa son: Centro Financiero Empresarial, Corporación de Finanzas del País (Panacredit), FEDPA, FinanciaCredit, Financiera Familiar, Hipotecaria Metrocredit, Microserfin, MiFinanciera, S.A., Procaja y Suma Financiera.

